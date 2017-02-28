دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رجل الأعمال الإماراتي الشهير ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف احمد الحبتور، أن مجموعته لم تقم برعاية أندية إماراتية أخرى بعد أن كانت راعية لنادي العين في الفترة الذهبية للفريق البنفسجي، بسبب قلة الإنجازات، وذلك وفقا لما قاله لـCNN خلال المقابلة التي أجريت معه في "مجلس CNN".

وقال الحبتور عن طرح السؤال عليه "لقد دعمنا نادي العين وتوج بلقب دوري أبطال آسيا (عام 2003)، وأنا شخصيا أدعم الرياضة بشكل عام، فنحن أول من أدخل رياضة التنس للسيدات في الشرق الاوسط ككل".

وأضاف رجل الأعمال الإماراتي "نحن ندعم جميع الرياضات، رغم انني لا أتابع كرة القدم كثيرا، لكننا لم نحقق أي إنجازات، باستثناء إنجاز نادي العين، الذي كان مصدر فخر لنا، حين توج بلقب دوري أبطال آسيا، وكان لاعبوه يرتدون قمصانا تحمل اسم الحبتور"، حسب تعبيره.

وارتدى الزعيم الإماراتي قمصانا تحمل شعار واسم مجموعة الحبتور في الفترة الذهبية للنادي في مطلع الألفية الجديدة، حين حقق البنفسج لقب بطولة دوري أبطال آسيا عام 2003 بعد فوزه بالنهائي على تيروساسانا التايلاندي بهدفين مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن الأهلي الإماراتي وصل إلى نهائي نفس البطولة الآسيوية عام 2015، لكنه خسر المباراة النهائيةن كما وصل العين إلى نفس الدور في نسخة عام 2016 وخسر النهائي أمام جيونبوك الكوري.