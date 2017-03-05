دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية، الأحد، المواجهة بين الاتحاد والهلال، فيما يسمى بـ"كلاسيكو السعودية"، لأن هذه المواجهة تجمع بين الفريقين الأكثر نجاحا على المستويين المحلي والآسيوي في المملكة، ضمن مباريات الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين "الدوري السعودي"، نقدم لكم بعض الأرقام عن هذه المواجهة القوية.

تاريخ مواجهات الفريقين:

التقى الهلال والاتحاد في 138 مواجهة مباشرة سابقة في جميع البطولات، مثل الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس ولي عهد وكأس الأمير فيصل بن فهد وكأس الملك والبطولة العربية.

فوز الهلال:

فاز الهلال في 57 مباراة سابقة، إذ تغلب على الاتحاد في الدوري في 38 مواجهة، في حين لم ينجح الزعيم بالفوز على النمور في المباريات الآسيوية.

حقق الموج الأزرق ستة انتصارات في كأس ولي العهد، وفاز في أربع مناسبات خلال مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، وتغلب الهلال على الاتحاد في سبع مباريات خلال بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، وهزمه في مناسبتين بالبطولة العربية.

فوز الاتحاد

تغلب الاتحاد على الهلال في الدوري في 28 مناسبة، وهزمه في البطولة الآسيوية خلال مباراتين، في حين نجح "النمور" في هزم الزعيم في كأس ولي العهد خلال في أربع مناسبات وفي كأس الملك فاز الاتحاد في سبع مباريات.

أما بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، فشهدت فوز أبناء جدة في ست مناسبات، في حين فاز "الإتي" في البطولة العربية في مناسبتين على الهلال.

يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب الدوري حاليا برصيد 47 نقطة مقابل 41 نقطة للاتحاد الذي يحتل المركز الرابع مؤقتا، إذ سيسعى لاستعادة المركز الثالث من الأهلي بحال فوزه على "الزعيم".