دبي، الإمارات الععربية المتحدة (CNN) – تغلب الهلال على الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية، وذلك في مباراة شهدت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين في أكثر من مناسبةىضمن مباريات الجولة 20 من دور جميل للمحترفين (الدوري السعودي).

وتقدم أصحاب الأرض أولا عبر اللاعب التونسي أحمد عكايشي عند الدقيقة 39 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الاول بهدف نظيف للاتحاد.

وفي الشوط الثاني، انتفض الزعيم الهلالي وسجل هدف التعادل عبر محترفه البرازيلي كارلوس إدواردو، عند الدقيقة 56، وهو الهدف الذي تسبب باشتباك بالأيدي بين لاعبي الفريقين، كما قامت الجماهير الاتحادية بقذف قارورات المياه على لاعب الهلال.

دخل الوافد الجديد إلى الهلال، السوري عمر خريبين، بديلا، وسجل بعدها بدقائق قليلة هدف التقدم للزعيم عند الدقيقة 83، قبل أن يختتم نواف العابد أهداف الموج الأزرق، حين سجل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الأوقات الإضافية، لتشتعل اشتباكات أخرى بين اللاعبين، وينهي الحكم اللقاء.

وبهذا الفوز، وصل الزعيم الهلالي إلى نقطته رقم 50، مبتعدا في صدارة الدوري عن ملاحقه وغريمه التقليدي، النصر، بثماني نقاط كاملة، في حين تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 41، في المركز الرابع.