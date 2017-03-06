دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف برشلونة الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن مباريات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في مباراة يجب على الفريق الكتالوني تحقيق المعجزة فيها عبر الفوز بأربعة أهداف نظيفة على الأقل لإبقاء آماله بالتأهل إلى ربع النهائي، هذه بعض الصور من تحضيرات الفريق اكتالوني للمباراة المصيرية، والتي ستلعب الأربعاء.