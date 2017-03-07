دمشق، سوريا (CNN) -- اكد جناح المنتخب السوري محمود الموّاس أنّه استطاع تجاوز بدايته الصعبة في الدوري القطر، وأكد تعاون نادي "أم صلال" معه لكي يتمكّن من تمثيل بلاده، معتبراً أن المنتخب يمثل الشعب السوري ككل، وعلقّ في مقابلةٍ خاصّة مع CNN بالعربية على إمكانية تأهل سوريا لكأس العالم، إذ لا شيء مستحيل في كرة القدم.

وجاء الحوار معه كالتالي:

لماذا انتقلت من البحرين إلى قطر ما هي الفوارق بين الدوري البحريني والدوري القطري؟

الدوري القطري أفضل من البحريني بمراحل عديدة، وأعتبر تجربة قطر احترافاً حقيقياً بالنسبة لي.

هل طلبت منك إدارة "أم صلال" عدم تمثيل المنتخب للتوقيع مع النادي أم أنه لا بأس بذلك؟

لا لم يحدث ذلك، بل تعاونت معي إدارة النادي بشكلٍ كبير، ومنحوني إجازة فور انتهاء مباراة "السد"، وتوقف الدوري قبل 20 يوم من مباراتنا مع أوزبكستان.

البداية كانت صعبة مع "أم صلال" خصوصا بعد إيقافك، هل ترى أن القرار كان قاسيا؟

بكل تأكيد كان القرار قاسياً بالنسبة لي، لكن كل لاعب يتعرض لأخطاء كهذه، بالنهاية المباراتان لم تؤثرا علي، واستطعت انتزاع احترام الكثيرين، وإثبات نفسي بشهادة الجميع.

لعبت بجواره من قبل... هل ما زلت تتواصل مع عمر السومة؟

نعم، واتواصل مع الجميع فنحن نلعب لبلدٍ واحد، وكلنا إخوة في النهاية، مهما كانت آراءنا متضاربة.

لماذا برأيك هو يرفض تمثيل المنتخب السوري وهل يزعجك هذا الأمر؟

لا أعلم حقيقةً، فكل شخص له رأيه، وظروفه الخاصة.

البعض يرى أن المنتخب السوري يمثل جهة سياسية معينة ولا يمثل جميع السوريين فكيف ترد على هذه الأقاويل؟

المنتخب يمثل شعب، والشعب يحتاج إلى الفرح، وجميعنا كلاعبين نستطيع منحه هذه الفرحة، وكرة القدم يجب أن تجمعنا، لا أن تفرقنا.

من أفضل رأس حربة سوري حاليا، عمر السومة أم عمر خريبين أم فراس الخطيب؟

عمر السومه وعمر خريبين؛ من أفضل اللاعبين الذين يلعبون خلف المهاجمين في سوريا حالياً، وفراس الخطيب أصبح يمتلك خبرة كبيرة.

ما هي الإضافة التي سيقدمها الخطيب بعد عودته إلى المنتخب؟

سيشكّل إضافةً كبيرة للمنتخب، ولنا نفسياً كلاعبين، جميعنا نتمنى أن نلعب بجانب فراس الخطيب.

بعد مرحلة الذهاب هل أنت راض عن أداء المنتخب تحت قيادة أيمن الحكيم؟

راض والحمد لله، النقاط الخمس التي حققناها لا بأس بها، وسيكون القادم أفضل بإذن الله.

ما الذي ينقص المنتخب السوري للوصول إلى كأس العالم؟

لا شيء مستحيل في كرة القدم، لكن المنتخب الآن يضم لاعبين شباب لديهم خبرات متفاوتة، ويحتاج للصبر لكي يصل إلى مرحلة النضوج، والوصول إلى كأس العالم.

كلمة أخيرة للجماهير السورية قبل مواجهة أوزباكستان؟

أتمنى أن نكون يداً واحدة كلاعبين، لكي نحقق طموحنا كلاعبين، وطموح الجماهير، لا شيء مستحيل لكن كل شيء يحتاج إلى صب، وشكرا للدعم الكبير من الجماهير السورية.