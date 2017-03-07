القاهرة ، مصر(CNN) -- اعتمد إتحاد كرة القدم المصري، برئاسة هاني أبوريدة، تطبيق حكم الفيديو في مباريات الدوري الممتاز الحالي، لتكون مصر أول دولة عربية تطبق نظام حكم الفيديو، على خلفية أزمة لقاء الزمالك ومصر المقاصة الذي أقيم الجمعة، وأعلن نادي الزمالك عل إثرها إنسحابه من البطولة.

وقال رئيس اتحاد الكرة المصري، هاني أبوريدة لـ CNN "اعتمدنا قرارا بالاستعانة بحكم الفيديو في مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد الإثنين، وهو النظام الذي طبقه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة".

أضاف أبوريدة "مجلس إدارة الإتحاد قرر أيضا تطبيق الاستعانة بحكم خامس في لقاءات البطولات المحلية خلال الموسم الحالي، ومنحنا لجنة الحكام شهرا لتدريب الحكام عليه، قبل التطبيق الفعلي للقرار".

وتابع رئيس اتحاد الكرة المصري قائلا "القرارات الأخيرة لمجلس إدارة الإتحاد جاءت لتقليل الأخطاء التحكيمية في المباريات، بعد شكوى العديد من الأندية من تلك الأخطاء، التي أثارت غضب الأندية".

يذكر أن تطبيق فكرة حكم الفيديو، طبقها الإتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " مرة واحدة فقط خلال بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة باليابان، وأثارت جدلا شديدا في الأوساط الكروية.

وأعلن الزمالك إنسحابه من بطولة الدوري الممتاز، على خلفية الأزمة التي حدثت في لقاء الفريق أمام فريق مصر المقاصة في اللقاء المؤجل بينهما من الإسبوع الخامس، والتي انتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد، وإتهم الزمالك حكم اللقاء الدولي، جهاد جريشه، بالتغاضي عن احتساب ركلة جزاء.