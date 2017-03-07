دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "سان باولو" في مدينة نابولي الإيطالية موقعة نارية بين ريال مدريد ونابولي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن تغلب الريال في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، نستعرض لكم بالأرقام أسباب تفوق الفريق الملكي في مباراة الذهاب وكيف يمكن لنابولي أن يتجنب نفس المصير في مباراة الإياب للعبور إلى الدور ربع النهائي.

أرقام ريال مدريد في مباراة الذهاب

شكل الفريق الملكي 20 فرصة على مرمى الحارس الإسباني بيبي رينا، جاءت خمس كرات منها بين الخشبات الثلاث وذهبت 12 محاولة خارج المرمى، وسكنت ثلاث محاولات شباك الفريق الإيطالي في حين صدت العارضة والقوائم كرة واحدة وتم اعتراض ثلاث كرات من قبل مدافعي نابولي.

تحصل ريال مدريد على خمس ركنيات في مباراة الذهاب، لم يستغل أي منها وهو أمر يحسب على فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، كما لعب الفريق الإيطالي على مصيدة التسلل ما أوقع مهاجمي الفريق الملكي في المصيدة خلال سبع مناسبات.

امتلك الريال الكرة خلال 54 في المائة من دقائق مباراة الذهاب، كما حقق نسبة تمريرات صحيحة بلغت 90 في المائة، إذ قام بتمرير 594 كرة جاءت 535 تمريرة صحيحة منها، وقطع لاعبو الفريق الملكي 106.5 كيلومترا خلال شوطي المباراة.

أما دفاعيا، فاستعاد مدافعو ريال مدريد 58 كرة من مهاجمي نابولي، إذ قام خط دفاع الريال بإنجاز تدخلين على المهاجمين، ومنع كرتين من الوصول إلى مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، كما قام بإبعاد الكرة في سبع مرات.

ومن الناحية الإدارية، تحصل أبناء العاصمة الإسبانية، مدريد، على إنذارين في وقت لم يتحصل فيه لاعبو الفريق الملكي على بطاقات حمراء في المباراة.

ماذا يجب أن يصلح نابولي قبل موقعة الإياب

لم يكن هجوم نابولي بالفاعلية المطلوبة في مباراة الذهاب، إذ شكل ثماني فرص على مرمى الريال فقط، جاءت الكرة في فرصتين منها بين الخشبات الثلاث سجل منها الفريق الإيطالي هدفا وحيدا، في حين غاب التركيز عن المهاجمين الذين سدووا أربع كرات بعيدا عن مرمى نافاس كما أخرج مدافعو الريال كرتين ولم يتحصل أبناء الجنوب الإيطالي سوى على ركلة ركنية واحدة لم يستغلوها ووقع المهاجمون في مصيدة التسلل في مناسبة واحدة.

لذلك يجب على لاعبي نابولي أن يشكلوا خطورة أكبر على مرمى الريال، مستغلين المساحة بين لاعبي الارتكاز والمدافعين، ومستفيدين من تحركات البلجيكي درايز ميرتينز، والإيطالي لورينز إنسيني، بالإضافة إلى استغلال رأس الحربة البولندي أركاديوس ميليك والاعتماد على تمريرات السلوفاكي ماريك هامشيك والإسباني خوسيه كايخون.

تألق لاعبو خط وسط نابولي في مباراة الذهاب، إذ سيطروا على الكرة بشكل مميز خلال الشوط الأول وحققوا نسبة استحواذ طيلة دقائق المباراة وصلت إلى 46 في المائة، كما حققوا نسبة تمريرات صحيحة وصلت إلى 88 في المائة، إذ قاموا بتمرير 622 تمريرة، جاءت 550 منها صحيحة، وقطع لاعبو نابولي مسافة وصلت إلى 116.3 كيلومترا.

أما على المستوى الدفاعي، فقدم نابولي مباراة مميزة، إذ استعاد الكرة في 48 مناسبة وقام مدافعو نابولي بتدخلين ناجحين وثلاث عمليات اعتراض و12 إبعادا للكرة من مناطقهم.

ورغم أن الفريق تلقى ثلاثة اهداف في مباراة الذهاب إلى أن خط الدفاع كان متماسكا، إذ سجل الفريق الملكي هدفين من تسديدتين من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى هدف رأسي يتحمل دفاع نابولي مسؤوليته، لذلك على الفريق الإيطالي إغلاق المنطقة التي تقع أمام منطقة الجزاء وهي المسؤولية التي يجب أن يتحملها لاعبو الارتكاز، في حين يجب على قلبي الدفاع الحذر من الكرات العرضية من قبل ظهيري الريال داني كارفخال ومارسيلو.

نبذة تاريخية:

يذكر أن الفريقين تقابلا في ثلاث مواجهات سابقة، تغلب الريال في مباراتين وتعادلا في مناسبة واحدة، في حين لم ينجح نابولي في تحقيق أي انتصار على الفريق الملكي، وسجل الرايل ستة اهداف في مرمى الفريق الإيطالي، في حين سجل نابولي هدفين في مرمى الريال