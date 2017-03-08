دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق، تقليله من نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، معتذراً عن "سوء التفاهم" الذي حدث مؤخراً، بعد مداخلته الهاتفية على إحدى القنوات الفضائية.

وكان حواس، قد تحدث لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد عن الفرق بين زيارة ميسي وزيارة ويل سميث الى مصر، قائلاً إن نجم برشلونة لم يكن مهتماً بالمعلومات التي كان يقولها له عن الأهرامات وأبو الهول ولم يتفاعل معه أبداً، واصفاً إياه بأنه "أهبل." (شاهد الدقيقة 7:45 في الفيديو أدناه)

وقال الدكتور حواس، إنه كان قد صرّح وقت زيارة ميسي للأهرامات أنها تعتبر أهم من زيارة رؤساء الدول ونجوم هوليوود، لأن رجل الشارع العادي يعرف ميسي ويتفاعل معه، ولكن النخبة والمثقفين فقط يعرفون ويتفاعلون مع السياسيين والرؤساء، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام."

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وأوضح أنه في أثناء زيارة ميسي كانت هناك مشكلة في التواصل حيث إنه لا يتحدث إلا اللغة الأسبانية، وكان الحديث من خلال مترجم لم ينجح في نقل الإحساس والتفاعل المطلوب.