دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ما تناقلته صحيفة "آس" الإسبانية التي ذكرت أن المغرب يسعى لتنظيم بطولة كأس العالم 2026 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، مؤكدا أن تنظيم المونديال هو "ملف استراتيجي" يعمل عليه المغرب منذ فترة ومشيرا إلى أن القرار النهائي سيرى النور في صيف 2017.

وقال لقجع في تصريحات متلفزة: "لا يمكن أن نربط ملف تنظيم كأس العالم بالأخبار التي تتناقلها الصحف بشكل يومي، هو ملف استراتيجي اشتغل عليه المغرب منذ سنوات".

وأضاف رئيس الجمعية الملكية المغربية لكرة القدم: "ما هو مؤكد اليوم أن باب الترشيحات (لاستضافة المونديال) سيفتح صيف 2017، وهناك قرار صدر عن الفيفا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة بكأس العالم وبالتالي التوجه نحو استضافة مشتركة بين الدول".

وتابع لقجع قائلا: "نحن في المغرب قطعنا أشواطا في هذا المجال، فقد قمنا بمجموعة من الاتصالات داخل الفيفا ومع أعضاء الكاف، خاصة وأن التصويت هذه المرة سيشمل الدول الأعضاء، عوضا عن لجنة الفيفا".

وختم فوزي لقجع حديثه بالتأكيد أن المغرب سيواصل العمل على هذا الملف وأن "الرؤية ستتضح في صيف عام 2017 وستتخذ الجهات المسؤولة القرار"، حينئذ يصبح "الخبر حقيقة وواقعا يعاش"، حسب تعبيره.

يذكر أن المغرب مرشح بقوة من قبل المتابعين لاستضافة مونديال 2026 والمقرر إقامته في قارة أفريقيا، وقد يشهد تنظيما مشتركا بين قارتين للمرة الأولى في تاريخ المونديال.