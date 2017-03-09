دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حصدت المعجزة التي حققها برشلونة أمام باريس سان جيرمان بعد أن تغلب عليه بسداسية نظيفة العديد من ردود الفعل حول العالم، إذ عبر المشاهير والمشجعون على حد سواء عن سعادتهم بالإنجاز الذي حققه النادي الكتالوني في الليلة التاريخية على أرضية ملعب "كامب نو"، نستعرض لكم أبرز ردود الفعل.
وكتبت شاكيرا "يا لها من لحظة ما أجمل كرة القدم"
Qué momento!!! Y qué bonito es el fútbol!!! pic.twitter.com/GOkWyEjUdS
— Shakira (@shakira) March 8, 2017
WE DID IT #REMONTADA #barcelona #fcbarcelona #Barca #FCBPSG #ucl #ChampionsLeague #sergioroberto #WeDidIt
— Khalid (@Khalid_ittihadi) March 9, 2017
#برشلونه_باريس
#WeDidIt pic.twitter.com/oQwNbDc5de
— Abdulaziz Alshmmri (@iTLT90) March 8, 2017
#WEDidIt our celebration from Saudi Arabia and by the way a lot of Madrid fans started to cry because of us how cold Barca how cold pic.twitter.com/cEQDfVAcAI
— KRKR 94:39 (@0K0R0K0R0) March 9, 2017
COME OOOOONNN thank you all all all of you VISCA BARÇA and all our supporterspic.twitter.com/yCRWhVTuXl
— Luis Suarez (@LuisSuarez9) March 8, 2017
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