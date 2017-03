دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حصدت المعجزة التي حققها برشلونة أمام باريس سان جيرمان بعد أن تغلب عليه بسداسية نظيفة العديد من ردود الفعل حول العالم، إذ عبر المشاهير والمشجعون على حد سواء عن سعادتهم بالإنجاز الذي حققه النادي الكتالوني في الليلة التاريخية على أرضية ملعب "كامب نو"، نستعرض لكم أبرز ردود الفعل.

وكتبت شاكيرا "يا لها من لحظة ما أجمل كرة القدم"

