من شاكيرا إلى السعودية...كيف كانت ردود الفعل بعد إنجاز برشلونة؟

كيف كانت ردة فعل شاكيرا على إنجاز برشلونة؟

رياضة
آخر تحديث منذ19 دقيقة.
برشلونةشاكيراباريس سان جيرماندوري أبطال أوروبارياضة
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كيف كانت ردود الفعل حول العالم بعد إنجاز برشلونة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حصدت المعجزة التي حققها برشلونة أمام باريس سان جيرمان بعد أن تغلب عليه بسداسية نظيفة العديد من ردود الفعل حول العالم، إذ عبر المشاهير والمشجعون على حد سواء عن سعادتهم بالإنجاز الذي حققه النادي الكتالوني في الليلة التاريخية على أرضية ملعب "كامب نو"، نستعرض لكم أبرز ردود الفعل. 

 

وكتبت شاكيرا "يا لها من لحظة ما أجمل كرة القدم"

برشلونةشاكيراباريس سان جيرماندوري أبطال أوروبارياضة
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