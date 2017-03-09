دبي، الإمارات العربية المتحدة ((CNN – حقق برشلونة المعجزة عندما اكتسح ضيفه باريس سان جيرمان بسداسية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "كامب نو" وذلك بعد أن خسر برباعية نظيفة في مباراة الذهاب، ليعبر إلى ربع نهائي دزري أبطال أوروبا وهو الأمر الذي لم يكن أكبر المتفائلين من مشجعي الفريق الكتالوني يتوقعه قبل المباراة، نستعرض لكم أبرز الأسباب التي أدت إلى حدوث المعجزة.

روح لاعبي برشلونة

لم يظهر الفريق الكتالوني منذ سنوات بهذه الروح المعنوية العالية قبل المباراة، فقد بدا اللاعبون كالمقاتلين في أرضية الملعب من الدقيقة الأولى، إذ نجح أبناء كتالونيا في تسجيل هدفين خلال الشوط الأول وذلك لأنهم آمنوا بحظوظهم.

فقد اكد مدافع الفريق جيرارد بيكيه قبل المباراة أن التأهل أصبح صعبا قبل بداية المباراة، وهو الأمر الذي أغضب باقي لاعبي برشلونة الذين أكدوا أن فرصهم لا تزال قائمة.

تدارك أخطاء مباراة الذهاب الفنية

تدارك المدرب الإسبابي لويس إنريكي الأخطاء التي ارتكبها في مباراة الذهاب، إذ لم يقم بإشراك سيرجي روبيرتو وأندريه غوميز واللذان كانا الخاصرة الرخوة للفريق الكتالوني في مباراة الذهاب.

اشترك إيفان راكيتيتش وأندريس إنييستا كأساسيين، لذلك استطاع برشلونة إحكام السيطرة على وسط الملعب كما كان لمشاركة النجم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو أثره الكبير على خط الدفاع، فقد افتقد أبناء كتالونيا لخدماته في مباراة الذهاب.

ظهور نيمار

منذ قدومه إلى برشلونة بمقابل مادي مرتفع جدا، لم يقدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الأداء الذي قدمه في موقعة الأربعاء، إذ لم يستطع الفريق الكتالوني الاعتماد عليه خلال المباريات الهامة وهو الأمر الذي عرضه للانتقادات لكنه أسكتها بعد "معجزة كامب نو".

سجل نيمار هدفين في آخر عشر دقائق كما تسبب بركلة الجزاء الأولى لفريقه والتي جاء منها الهدف الثالث عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لذلك كان يستحق لقب "صانع المعجزة".

استراتيجية خاطئة لمدرب باريس سان جيرمان

لم يتعامل المدرب الإسباني أوناي إيمري بالطريقة اللازمة مع مباراة الإياب، إذ تراجع منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، وتخلى عن وسط الميدان لصالح برشلونة.

استفاد برشلونة من تراجع الفريق الباريسي وحاصره في مناطقه فارضا عليه طريقة لعبه ومهددا مرماه في عديد المناسبات، الأمر الذي أسفر عن اهداف غزيرة سجلها الفريق الكتالوني في المباراة.

تراخي لاعبي باريس سان جيرمان ونقص الخبرة

لم يكن لاعب في باريس سان جيرمان يتوقع أن تحدث المعجزة، لذلك لم يقدم اللاعبون الأداء المطلوب منهم، بل كانوا يلعبون على الحفاظ على نتيجة الذهاب بأقل مجهود ممكن لكن هذا الامر تسبب بإقصائهم من البطولة.

رغم قدراتهم الفنية العالية ومستواهم المميز، إلا أن لاعبي الفريق الباريسي يحتاجون لمزيد من الخبرة في المباريات الاوروبية الكبيرة، وهي الميزة التي رجحت كفة برشلونة كذلك.