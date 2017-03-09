دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر لاعبو نادي برشلونة في سعادة غامرة خلال الحصة التدريبية التي أجراها الفريق، الخميس، بعد ساعات قليلة من تحقيق المعجزة بفوزهم على باريس سان جيرمان الفرنسي بسداسية مقابل هدف وحيد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وذلك بعد خسارته في مباراة الذهاب بأربعة أهداف نظيفة ليعبر إلى ربع نهائي البطولة الاوروبية رفقة بروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.