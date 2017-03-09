دبي، الإمارات العربية المتحدة ((CNN – انتشر فيديو لاحتفال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن سجل زميله الإسباني سيرجي روبيرتو، الهدف السادس أمام باريس سان جيرمان، والذي أهل الفريق الكتالوني للدور ربع النهائي بعد أن خسر مباراة الذهاب بأربعة أهداف نظيفة.

ظهر ميسي في الفيديو وهو يحتفل بطريقة جنونية مع جماهير برشلونة في مدرجات ملعب "كامب نو" بعد أن تأكد أن هدف روبيرتو احتسب وأن الفريق الكتالوني تأهل للدور ربع النهائي وحقق المعجزة.

وكان ميسي ينتظر الكرة لكنه وجه نظره نحو روبيرتو جين تجاوزته الكرة، وعندما رآها تسكن الشباك الباريسية نظر إلى الحكم المساعد ليتأكد أن الهدف احتسب، ليطلق العنان لفرحته الجنونية والتي لم يسبق أن قام بها النجم الأرجنتيني.

وسجل البرغوث الأرجنتيني هدفا من الأهداف الستة التي دك بها الفريق الكتالوني شباك الحارس الألماني كيفن تراب، وذلك من ركلة جزاء تحصل عليها زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

يذكر أن برشلونة كان قد حقق أكبر عودة في تاريخ البطولات الأوروبية، بعد أن سجل سداسية في مرمى الفريق الباريسي، قالبا تأخره بأربعة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب إلى فوز بسداسية مقابل خمسة أهداف في مجموع المباراتين.