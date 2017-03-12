دبي، الإمارات الرعبية المتحدة (CNN) – صعق ديبورتيفو لا كورونا جماهير برشلونة، بعد ان انتصر على الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "ريازور" ضمن مباريات الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، لينهي انتعاشة أبناء كتالونيا بعد معجزة "كامب نو" امام باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كيف حقق "ديبور" الفوز

تقدم أصحاب الأرض أولا عبر خوسي مانو، عند الدقيقة 40 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للفريق الأزرق والأبيض العريق.

وفي الشوط الثاني، تعادل برشلونة عبر النجم الاوروغوياني لويس سواريز، عند الدقيقة 46، قبل أن يعود لا كورونا ويسجل هدف الفوز عبر الإسباني أليكس برغانتينوس، عند الدقيقة 74، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح أصحاب الأرض.

تأثير الهزيمة

تجمد رصيد الفريق الكتالوني عند النقطة 60، ليحافظ على الصدارة مؤقتا، مع تبقي مباراة لريال مدريد امام ريال بيتيس في وقت لاحق مساء الأحد.

ولم يقتصر أثر على أن صدارة برشلونة باتت مهددة من قبل الريال، بل إن هذه الخسارة أنهت انتعاشة الفريق الكتالوني الذي كان منتشيا بالانتصار التاريخي على باريس سان جيرمان ليلة الأربعاء، حين فاز بسداسية مقابل هدف وحيد ليعبر إلى ربع نهائي البطولة.