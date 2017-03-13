دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف العين الإماراتي نقطة التعادل من مضيفه الأهلي السعودي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" بعد أن تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما، في وقت تعادل فيه التعاون السعودي مع مضيفه الأهلي الإماراتي سلبيا، وذلك ضمن مباريات دور الموجوعات من دوري أبطال آسيا.

ففي مدينة جدة السعودية، تقدم الأهلي أولا عبر اللاعب عقيل بلغيث عند الدقيقة 26، بهدف رأسي مميز، قبل أن يتعادل العين عبر محترفه السعودي ناصر الشمراني، بعدها بدقيقتين، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم الأهلي مجددا عبر اللاعب اليوناني "فيتفا"، عند الدقيقة 50، قبل أن يتعود ويتعادل العين عبر بلغيث، الذي سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 52، ليبقى التعادل سيد الموقف حتى نهاية القمة الخليجية.

وبهذا التعادل، حافظ "الراقي" على صدارة المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، في حين بقي العين ثانيا برصيد خمس نقاط، في وقت أتى فيه ذوب آهن أصفهان الإيراني ثالثا برصيد أربع نقاط، وتذيل بونيودكور الاوزبكي فرق المجموعة دون رصيد من النقاط.

الأهلي والتعاون

أما المباراة الإماراتية والسعودية الثانية، فتعادل الأهلي الإماراتي مع ضيفه التعاون السعودي سلبيا، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب راشد في مدينة دبي.

بقي استقلال طهران متصدرا لفرق المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، في حين احتل الأهلي المركز الثاني برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف عن التعاون، وتذيل لوكوموتيف طشقند الاوزبكي هذه المجموعة برصيد ثلاث نقاط.