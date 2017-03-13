دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف الأهلي السعودي نظيره العين الإماراتي في قمة مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وذلك على أرضية ملعب "الجوهرة المشعدة" في مدينة جدة السعودية، في وقت سيلتقي فيه الأهلي الإماراتي بالتعاون السعودي على أرضية ملعب راشد في مدينة دبي ضمن مباريات المجموعة الأولى من نفس الدور.

ففي المباراة الأبرز، سيحل الزعيم الإماراتي ضيفا على الفريق الملكي السعودي، في لقاء متجدد بعد ان تواجه الفريقان في دور المجموعات للنسخة الماضية للبطولة، ونجح العين في حسم المواجهتين لصالحه.

فبعد أن حقق العلامة الكاملة من مباراتيه في المجموعة، يبدو الأهلي في أحسن حالاته آسيويا رغم أنه لا يقدم أفضل مستوياته على المستوى المحلي، الأمر الذي سيعطيه دافعا كبيرا لحصد النقاط الثلاث أمام العين والحفاظ على صدارته للمجموعة.

بالمقابل، سيحاول العين الذي حقق فوزا هاما في مباراته الأخيرة على بونيودكور الأوزبكي، خطف النقاط الثلاث من للمباراة الثانية على التوالي خارج قواعده، من أجل الانقضاض على صدارة المجموعة وخطفها من الأهلي.

أما المباراة الثانية، والتي ستجمع بين "فرسان دبي" و "سكري القصيم"، فستكون بمثابة مباراة مداواة الجراح للفريقين، إذ خسر الأهلي مباراته الأخيرة أمام أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بهدفين نظيفين، كما خسر التعاون امام استقلال طهران الإيراني بثلاثة اهداف نظيفة.

وتبدو حسابات هذه المجموعة معقدة، إذ تملك جميع الفريق فيها ثلاث نقاط، الأمر الذي سيصعب من مهمة الفريقين العربين، اللذين سيسعيان لخطف بطاقتي التأهل من الفريقين الاوزبكي والإيراني.

ويتصدر حاليا استقلال طهران فرق المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن لوكوموتيف كشقند، في حين يأتي الاهلي ثالثا والتعاون اخيرا، الأمر الذي سيجعل مباراة الإثنين في دبي حاسمة ومؤثرة في مسار الفارسين السعودي والإماراتي.