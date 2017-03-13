راؤول غونزاليس، نجم المنتخب الإسباني السابق، وأحد أساطير فريق ريال مدريد الذي لعب لناديه 741 مباراة سجل خلالها 323 هدفا يتحدث عن ذكرياته مع كرة القدم وانتقاله للعيش في مدينة نيويورك الأمريكية.