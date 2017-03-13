راؤول غونزاليس، نجم المنتخب الإسباني السابق، وأحد أساطير فريق ريال مدريد الذي لعب لناديه 741 مباراة سجل خلالها 323 هدفا يتحدث عن ذكرياته مع كرة القدم وانتقاله للعيش في مدينة نيويورك الأمريكية.
راؤول غونزاليس لـCNN: كنت سأعمل طبيبا بيطريا لو لم أصبح لاعبا
راؤول: كنت سأعمل طبيبا بيطريا لو لم أكن لاعبا
رياضة
آخر تحديث يوم الاثنين, 13 مارس/آذار 2017; 12:45 (GMT +0400).
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مقابلة لـCNN مع راؤول غونزاليس أحد أبرز النجوم في تاريخ فريق ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية.
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