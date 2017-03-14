دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل الوحدة الإماراتي مع ضيفه الهلال السعودي، بهدفين لمثلهما في القمة الإماراتية السعودية التي أقيمت على أرضية ملعب "آل نهيان" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في حين تغلب الفتح السعودي على الجزيرة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ففي قمة هذه الجولة، تقدم الهلال أولا عبر النجم نواف العابد عند الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، وحافظ الهلاليون على تقدمهم حتى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول حين سجل الأرجنتيني سيباستيان تيغالي، هدف التعادل للوحدة، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

وبعد أن قدم أداء لم يرض جماهيره في الشوط الأول، سيطر الوحدة على مجريات الدقائق الأولى من الشوط الثاني، ما أثمر عن تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب المجري بالازس دزسودزاك، عند الدقيقة 54.

زادت أوضاع الزعيم السعودي سوءا عند الدقيقة 62، حين طرد العابد، الذي تلقى بطاقة حمراء أيضا في آخر مباريات الهلال المحلية أمام الاتحاد الأسبوع الماضي.

ولم يرض الهلاليون بالهزيمة، ليظهر المهاجم السوري المتألق في الآونة الأخيرة، عمر خريبين، ويسجل هدف التعادل، عند الدقيقة 70، وينقذ الهلال من الهزيمة.

حاول بعد ذلك الزعيم السعودي تسجيل هدف الفوز، وكان لاعبوه قريبين من تسجيل هذا الهدف، لكن الحظ وتألق الدفاع الوحداوي حال دون ذلك، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

الفتح والجزيرة

اكتسح الفتح ضيفه الجزيرة بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في منطقة الإحساء السعودية، إذ تقدم الفتح عند الدقيقة 12 عبر اللاعب علي الرقعان، قبل أن يتعادل الجزيرة عبر نجم هجومه علي مبخوت عند الدقيقة 38.

وعاد الفتح وسجل الهدف الثاني عبر اللاعب حمد الجهيم، عند الدقيقة 46، قبل أن يطلق الرقعان رصاصة الرحمة على "العنكبوت" الجزراوي بتسجيله الهدف الثالث للفتح عند الدقيقة 50، لتنتهي المباراة بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد لصالح الفريق السعودي.

وبهذه النتيجة، بقي استقلال خوزستان الإيراني متصدرا للمجموعة الثانية بعد تعادله مع لخويا القطري بهدف لمثله برصيد سبع نقاط، وجاء لخويا ثانيا برصيد خمس نقاط، في حين قفز الفتح إلى النقطة الرابعة ليشعل المنافسة على البطاقات المؤهلة للدور المقبل، في حين بقي الجزيرة أخيرا دون رصيد من النقاط، لتصبح مهمته شبه مستحيلة للتأهل للدور الثاني.

من جانبه، بقي الريان القطري متصدرا للمجموعة الرابعة بعد فوزه على بيروزي الإيراني بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد، برصيد ست نقاط، في حين جاء الهلال ثانيا برصيد خمس نقاط وبيروزي ثالثا برصيد أربع نقاط، وتذيل الوحدة فرق المجموعة برصيد نقطة وحيدة.