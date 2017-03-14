دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف الوحدة الإماراتي الزعيم السعودي، الهلال، على أرضية ملعب "آل نهيان" في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، في حين سيستضيف الفتح السعودي نظيره الجزيرة الإماراتي، في قمة إماراتية سعودية رابعة في هذه الجولة.

ويسعى "أصحاب السعادة"، الوحدة، إلى مداواة جراحه في هذه المجموعة والحفاظ على آماله بالتأهل للدور المقبل، وذلك بعد أن خسر مباراتيه اللتين لعبهما في المجموعة أمام الريان القطري وبيروتزي الإيراني.

بالمقابل، يطمع الزعيم الهلالي إلى تحقيق فوزه الثاني، واقتناص الصدارة من الفريق الإيراني، إذ يتخلف عنه بفارق الأهداف قبل مواجهة الوحدة، فقد حقق الهلال أربع نقاط، من تعادل مع بيروزي وفوز على الريان القطري.

وهذا هو اللقاء الثاني بين الفريقين في دوري أبطال آسيا، بعد ان تواجها في ربع نهائي نسخة عام 2007، وتعادل الناديان الكبيران في مباراة الذهاب سلبيا في ملعب "آل نهيان"، وحدث التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة الإياب، ليبلغ العنابي الإماراتي نصف نهائي البطولة للمرة الأولى.

الفتح والجزيرة

من جانبهما، يلتقي الجريحان، الفتح والجزيرة، في مباراة الفرصة الأخيرة للفريقين، إذ يحتل الفتح المركز الثالث في المجموعة الثانية، برصيد نقطة وحيدة بعد خسارته أمام استقلال خوزستان وتعادله مع لخويا القطري.

بالمقابل، يقبع الجزيرة في المركز الاخير في المجموعة دون رصيد من النقاط، بعد أن خسر من الفريقين الإيراني والقطري، لتصبع مهمته شاقة جدا لبلغو الدور المقبل من البطولة.

ويحتل فريق استقلال خوزستان المركز الأول في المجموعة برصيد ست نقاطن في حين يحتل لخويا المركز الثاني برصيد أربع نقاط، لذلك ستكون مواجهة الوحدة والفتح، بمثابة الفرصة الأخيرة للفريقين.