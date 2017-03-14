دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ليستر سيتي الإنجليزي نظيره إشبيلية الإسباني على رضية ملعب "كينغ باور" في مدينة ليستر الإنجليزية، وذلك بعد أسابيع قليلة من إقالة مدربه الإيطالي وصانع معجزته، كلاوديو رانييري، في حين سيحل بورتو البرتغالي ضيفا على يوفنتوس الإيطالي في لقاء متجدد بين الحارسين الأسطوريين، الإيطالي جانوليجي بوفون والإسباني إيكر كاسياس.

ففي المباراة الأولى التي ستشهد قمة إنجليزية إسبانية، يسعى ليستر إلى تحقيق المفاجأة بالفوز على إشبيلية بهدف نظيف، أو بفارق أكثر من هدف، مستغلا فترة الانتعاشة التي يمر بها في الآونة الأخيرة.

بالمقابل، سيحاول إشبيلية تجنب مفاجآت ليستر، بعد ان فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد على أرضه وبين جماهيره، وذلك بقيادة مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي.

ويلعب "ذئاب" ليستر اول مباراة أوروبية لهم بعد رحيل مدربهم الذي أقالته إدارة النادي بشكل مفاجئ قبل أسابيع قليلة، إذ سيسعى اللاعبون لإثبات أن وصولهم لدور الـ16 لم يأتي صدفة.

ويحتاج ليستر للفوز بهدف نظيف أو بفارق أكثر من هدف، في حين يكفي التعادل إشبيلية للوصول إلى ربع النهائي، أو يكفيه أن يخسر بفارق هدف وحيد مع تسجيل أهداف.

يوفنتوس وبورتو

نجح يوفنتوس في قطع شوط كبير، نحو بلوغ الدور ربع النهائي في مباراة الذهاب، والتي فاز بها الفريق الإيطالي بهدفين نظيفين، لتصبح المهمة سهلة على أبناء السيدة العجوز لبلوغ الدور ربع النهائي.

بالمقابل، أصبحت المهمة شبه مستحيلة على بورتو الذي يحتاج للفوز بأكثر من هدفين على يوفنتوس على أرض الأخير وبين جماهيره، وهي النتيجة التي لم يسبق للفريق البرتغالي أن حققها.

وستشهد هذه المبارارة مواجهة أخرى بين الحارسين الكبيرين، بوفون وكاسياسا، إذ سيلتقيا مجددا في هذه المباراة الحاسمة في مشوارهما نحو اللقب الاوروبي.