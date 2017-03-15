الرباط (CNN)— أعلن المهدي بنعطية، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، وعميد المنتخب الوطني المغربي، عن اعتزال مؤقت للعب على المستوى الدولي إلى حين تطوير وضعه مع بطل الدوري الإيطالي.

وأعلن بنعطية، أحد أشهر المدافعين في تاريخ المنتخب المغربي، على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن أسباب القرار تعود إلى عدم لعبه بشكل دائم في فريقه، ممّا يؤثر على تنافسيته داخل المنتخب المغربي، مشيرًا إلى أن القرار صعب بالنسبة له، لكنه يبقى قرارا مفكرا فيه.

وتابع بنعطية أنه رغم قلة المباريات التي لعبها مع يوفنتوس، إلّا أن المنتخب المغربي وثق فيه واختاره للعب، لكن اليوم، يجد بنعطية أن لعبه للمنتخب وأخذ مكان لاعب آخر أكثر جاهزية منه أمر "غير عادل".

وأشار بنعطية إلى أن مدرب المنتخب المغربي بحاجة إلى لاعبين يتطورون بشكل مستمر مع أنديتهم، وأن اللاعبين الذين يعملون يوميا داخل أنديتهم، يستمرون في جاهزيتهم ويستحقون بالتالي المناداة عليهم للمنتخب، واعدا متتبعيه أنه سيبذل قصارى جهده لربح وقت أكبر مع اليوفنتوس، وعندما يصل إلى المستوى المطلوب، سيعود للمنتخب المغربي.

"على مدار عشر سنوات، مثلتُ المغرب وأعطيت كل ما عندي رغم المشاكل التي واجهتها. سيكون دائما وأبدا شرف لي تمثيل بلدي. كنت وسأبقى دائما أول مساند للمنتخب" يقول بنعطية، متوجها إلى لاعبي المنتخب: "سأشتاق إليكم. تعرفون جيدا أنني أعتبركم مثل إخوتي".