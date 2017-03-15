دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – واصل ليستر سيتي أسطورته وبلغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد ان فاز على ضيفه إشبيلية بهدفين نظيفين، في حين لحق يوفنتوس الإيطالي بركب المتأهلين بعد فوزه على بورتو البرتغالي بهدف نظيف.

الأسطورة تستمر

فعلى أرضية ملعب "كينغ باور"، تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 27 عبر الجمايكي ويس مورغان، الذي أصبح أول جمايكي يسجل في دوري أبطال أوروبا، بعد تمريرة مميزة من النجم الجزائري رياض محرز.

حاول إشبيلية تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لكن الشوط انتهى بتقدم ليستر بعد تألق خط الدفاع للفريق الإنجليزي وقلة تركيز مهاجمي الفريق الأندلسي.

وفي الشوط الثاني، وبنيما كان إشبيلية مندفعا من أجل تحقيق هدف التعادل، سجل اللاعب الإنجليزي مارك ألبرايتون، الهدف الثاني لذئاب ليستر، عند الدقيقة 54.

لم تقف الأحداث المثيرة في هذه المباراة عند هذا الحد، فقد تعرض لاعب إشبيلية، الفرنسي من أصل جزائري، سمير نصري، لحالة طرد، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الأندلسي، تصدى لها الحارس الدنماركي المميز كاسبر شمايكل، بعد أن تصدى لركلة جزاء في مباراة الذهاب، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين للفريق الإنجليزي,

وبهذا الفوز، تفوق الذئاب في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين، ليصل للدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، كما أنه أصبح أول فريق إنجليزي يبلغ هذا الدور خلال النسخة الحالية.

ويبقى السؤال المطروح، كيف يشعر المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، وهو الذي أوصل ليستر إلى دور الـ16، ثم تمت إقالته بعد مباراة الذهاب؟ وهل سينسب هذا الإنجاز له أم للمدرب الإنجليزي كريغ شيكسبير.

يوفنتوس يواصل الزحف

لم تشهد مباراة يوفنتوس وبورتو مفاجآت كبرى،إذ كان من المتوقع قبل المباراة ألا يواجه فريق السيدة العجوز مقاومة كبيرة من الفريق البرتغالي، وهذا بالفعل ما حدث.

تحصل اليوفي على ركلة جزاء عند الدقيقة 40، تسبب بها اللاعب الأوروغوياني ماكسيميليانو بيريرا، وترجمها النجم الأرجنتيني باولو ديبالا عند الدقيقة 42، إلى الهدف الوحيد لفريقه في المباراة.

وبهذه النتيجة بلغ اليوفي الدور ربع النهائي، بعد أن تفوق في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة، في حين ودع بورتو بقيادة الحارس الأسطوري إيكر كاسياس البطولة من دور الـ16.