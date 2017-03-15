دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تألق الثعلب الجزائري، رياض محرز، مع فريقه لستر سيتي الإنجليزي، وقاده للوصول إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، كما قاده الموسم الماضي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليثبت أنه لاعب من طراز عالمي بل أنه من الأفضل في أوروبا والعالم، نستعرض لكم نبذة عن فخر الكرة العربية والجزائرية.

الولادة والنشأة

ولد محرز في منطقة سارسيليس الواقعة في شمال العاصمة الفرنسية، باريس، في 21 فبراير/شباط من عام 1991، لأب جزائري وأم من أصول جزائرية ومغربية، إذ ينتمي والده، أحمد، لمدينة بني سنوس التابعة لولاية تلمسان في غرب الجزائر، وهو المكان الذي يقضي فيه رياض إجازاته في العادة.

كان والد رياض لاعب كرة قدم، لكنه توفي إثر أزمة قلبية حين كان النجم الجزائري يبلغ من العمر 15 عاما، وقال عن هذا الحدث "لا أعلم إن أصبحت أكثر جدية بعد وفاة والدي، لكن الأمور سارت في صالحي بعد ذلك".

بداياته الكروية

انضم محرز إلى فريق AAS Sarcelles عام 2004، إذ كان يبلغ من العمر 13 عاما، قبل أن ينتقل إلى فريق كويمبر الناشط في دوري الهواة الفرنسي، وقد سكن خلال فترة وجوده في هذا النادي عام 2009 مع ماثياس بوغبا، الشقيق الاكبر لبول بوغبا.

انضم لفريق هافري أتلتيك الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي وقد لعب 60 مباراة مع الفريق وسجل ستة أهداف، وذلك بين عامي 2011 و2014، حين انتقل إلى ليستر.

نجوميته ومعجزة ليستر

لم يكن يحلم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما حينها، بأن يكون انتقاله إلى ليستر في 11 يناير/كانون ثاني من عام 2014، والذي وقع معه عقدا لمدة ثلاثة اعوام ونصف، الخطوة التي ستصنع مجده وتنقله من مصاف اللاعبين المغمورين إلى النجومية على مستوى العالم.

لعب محرز الجزء الثاني من موسم 2013/2014 مع ليستر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ونجح في تحقيق لقب البطولة حينها ليصعد الذئاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب استمر عشر سنوات.

وقد خاض مباراته الأولى مع الفريق أمام ميدلزبرة في 28 من نفس الشهر حين دخل بديلا للإنجليزي لويد داير، لتدبأ قصة نجومية ثعلب الصحراء مع الفريق الإنجليزي.

لعب النجم الجزائري مباراته الأولى في "البريميرليغ" في 16 أغسطس/آب من عام 2014 وسجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي.

خاض محرز 30 مباراة في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الفريق إذ دخل احتياطيا في خمسة لقاءات فقط، وسجل أربعة اهداف في ذلك الموسم الذي حقق فيه ليستر المركز 14 في الدوري إذ كان على بعد ست نقاط من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

موسم المعجزة

لم يكن موسم 2015/2016 الأفضل لمحرز فقط، بل كان الأفضل في تاريخ ليستر، إذ نجح الفريق في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ما يشابه "المعجزة" التي لم يكن يتوقعها احد، إذ انهى الفريق الموسم متفوقا على أقرب ملاحقيه بفارق عشر نقاط كاملة.

لعب الثعلب الجزائري 37 مباراة في ذلك الموسم، ودخل احتياطيا في مباراة واحدة فقط، وسجل 17 هدفا، كما حقق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب عربي يفوز بهذه الجائزة، كما كان أول عربي يحقق لقب "البرميرليغ".

ارتفعت قيمة محرز السوقية في ذلك الموسم من 4.5 مليون جينه إسترليني إلى 30.1 مليون جنيه إسترليني، وامتدت شهرته من الغرب إلى الشرق، كما أصبح حديث الصحف الأوروبية والإنجليزية على وجه الخصوص.

حاليا

جدد محرز عقده مع الفريق الأزرق في أغسطس/آب من عام 2016، إذ وقع عقدا جديدا مع الفريق يمتد لأربعة مواسم قادمة، وهو الامر الذي يصب في مصلحة الفريق، كي لا يرحل النجم الجزائري بثمن قليل عن الذئاب.

أكدت الصحف الإنجليزية أن محرز تلقى عروضا عدة من أندية إنجليزية وأوروبية من الطراز الرفيع لكنه فضل البقاء في ليستر خلال الموسم الحالي، وشارك حتى الآن في 25 لقاء في الدوري وسجل أربعة أهداف.

الأسطورة تستمر

قاد محرز ليستر سيتي في حملته خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ونجح الفريق في أن يتصدر مجموعته، إذ فاز في أربع مواجهات وتعادل في واحدة وخسر في أخرى.

التقى الذئاب مع الفريق الاندلسي، إشبيلية، في دور الـ16، ونجح أبناء ليستر في العبور إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحقق المعجزة وتستمر الأسطورة.

سجل النجم الجزائري أربعة أهداف خلال الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي ساهم في وصول فريقه إلى هذا الدور المتقدم من البطولة الأوروبية.

مشواره الدولي

اختار محرز اللعب للمنتخب الجزائري مفضلا إياه على المنتخب الفرنسي، ولعب مباراته الدولية الأولى مع المنتخب في 31 مايو/أيار من عام 2014، في مباراة ودية قبل نهائيات كأس العالم 2014، أمام أرمينيا.

هاجمت بعض الصحف الجزائرية المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش لأنه استدعى مجرز لقائمة المنتخب المشاركة في المونديال، بل اتهمته بأنه تلقى أموالا من اجل ضمه، وقدم محرز مستوى جيدا في كأس العالم رغم أنه لم يسجل أي هدف في البطولة التي بلغ فيها المنتخب الجزائري دور الـ16 وخرج بصعوبة أمام بطل تلك البطولة، المنتخب الألماني.

سجل محرز هدفه الأول مع المنتخب امام ملاوي في تصفيات كأس امم أفريقيا 2015، لينضم بعد ذلك للتشكيلة التي شاركت بالبطولة الأفريقية والتي ودعتها الجزائر من الدور ربع النهائي، كما عاد وشارك في بطولة أفريقيا الأخيرة ولكنه ودع البطولة مع محاربي الصحراء من الدور الأول، لكنه فاز بلقب أفضل لاعب في القارة الأفريقية لعام 2016 قبل انطلاق البطولة.