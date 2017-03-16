دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" عن تعيين المدغشقري أحمد أحمد رئيسا له، بعد أن فاز على الكاميروني السابق عيسى حياتو، في الانتخابات التي أجريت الخميس، لينهي بذلك 29 عاما تربع فيها الكاميروني على عرش الاتحاد الأفريقي.

وفاز أحمد بـ33 صوتا مقابل 20 صوتا لحياتو، وذلك بعد ان صوتت جميع الاتحادات الأفريقية لانتخاب رئيسا جديدا للمنظمة الأكبر على مستوى القارة السمراء.

وانتهت إمبراطورية حياتو

تسلم حياتو رئاسة الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى عام 1988، حين كان يبلغ من العمر 42 عاما، فقد ولد في الكاميرون في أغسطس/آب من عام 1946.

بقي الرجل الكاميروني رئيسا للاتحاد الافريقي حتى العام الحالي، كما شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل أن يتسلم رئاسة "الفيفا" بشكل مؤقت بعد إزاحة الرئيس السويسري الأسبق سيب بلاتر.

واتهم حياتو بقضايا الفساد، لكن لجان التحقيق لم تثبت عليه أي تهمة، لتبقى صفحته بيضاء في تاريخ كرة القدم، رغم الاتهامات التي وجهتها له الاتحادات الأفريقية في الآونة الأخيرة وكان آخرها إحالته للمحكمة الاقتصادية في مصر.

يذكر أن الرئيس الجديد لـ"كاف"، والذي يبلغ من العمر 57 عاما، كان رئيسا للاتحاد المدغشقري لكرة القدم، قبل أن يرشح نفسه لرئاسة الاتحاد الأفريقي وينجح في خطف المنصب من حياتو.