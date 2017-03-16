دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق موناكو الفرنسي مفاجأة أخرى في دور الـ16 لدوري ابطال أوروبا، بعد ان أقصى مانشستر سيتي الإنجليزي وبلغ الدور ربع النهائي للبطولة، بعد فوزه في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في وقت أكمل فيه أتلتيكو مدريد الإسباني عقد المتأهلين إلى دور الثمانية بعد أن تعادل سلبيا مع ضيفه باير ليفركوزن الألماني.

مقاتلو موناكو

ففي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "لويس الثاني" تقدم موناكو عند الدقيقة الثامنة عبر اللاعب الفرنسي المتألق فابيان مبابي، قبل ان يضيف زميله البرازيلي فابينيو، الهدف الثاني عند الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين لأصحاب الأرض.

وقدم أبناء الجنوب الفرنسي شوطا مثاليا، بعد ان حققوا التوازن المطلوب بين الدفاع والهجوم واستغلوا الفرص التي أتيحت لهم وأغلقوا المساحات أمام لاعبي السيتي في وسط الميدان.

أما الشوط الثاني، فجاء مغايرا تماما لسابقه، إذ سيطر السيتي على مجريات اللعب، بينما ظهر التعب واضحا على لاعبي موناكو الذين لم يظهروا على المستويين الدفاعي والهجومي بالشكل المطلوب.

بالمقابل قدم الفريق الإنجليزي شوطا ممتازا، ونجح في تسجيل هدف تقليص الفارق عبر اللاعب الألماني لوريك ساني، عند الدقيقة 71، لكن أبناء الإمارة عادوا وسجلوا هدف التأهل بعدها ست دقائق عبر اللاعب الفرنسي المميز، تيموي باكايوكو، ليعبر الفرنسيون إلى الدور ربع النهائي.

أرقام تاريخية

ودع المدرب الإسباني بيب غوارديولا بطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة من دور الـ16، إذ كان يصل إلى نصف النهائي مع بايرن ميونخ وبرشلونة، على أقل تقدير.

شهدت مواجهتي الذهاب والإياب نسبة أهداف مرتفعة، إذ سجل الفريقان 12 هدفا، وهي النسبة الأعلى في دور الـ16 للنسخة الحالية من دوري أبطال اوروبا بالتساوي مع مواجهة أرسنال وبايرن ميونخ.

أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن

تأهل أتلتيكو مدريد للدور ربع النهائي للمرة للمرة الرابعة على التوالي، بعد ان نجح في تسيير مباراة الإياب أمام باير ليفركوزن بسلام وبأقل مجهود ممكن، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان الأتلتيكو قد فاز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليفوز بنفس النتيجة في مجموع المباراتين ويكمل عقد المتأهلين لربع النهائي.