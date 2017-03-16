دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تألق عدد من النجوم الشبان الذين يلعبون مع نادي موناكو الفرنسي خلال الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بعد أن قادوا فريقهم إلى الدور ربع النهائي، ليصبحوا أهدافا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وأحد أبرز هؤلاء اللاعبين هو اللاعب الفرنسي من أصول كاميرونية كيليان مبابي، والذي أضاعه المنتخب الجزائري من يده سابقا، فمن هو هذا النجم وما علاقة الجزائر به.

ولادته ونشاته

ولد مبابي في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، باريس، والتي تدعى بوندي، في 20 ديسمبر/كانون ثاني من عام 1998 وذلك بعد أن فاز المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم الوجيد في تاريخه، بعدة أشهر.

وكان والده مدرب كرة قدم من أصول كاميرونية، ويدعى وويلفريد هايلز، في حين كانت والدته لاعبة كرة يد من جذور جزائرية، وتدعى فايزة.

علاقته بالمنتخب الجزائري

طالبت الجماهير الجزائرية اتحاد بلادها بانتداب هذا اللاعب ليلعب في صفوف "الخضر"، لكن بعض وسائل الإعلام الجزائرية أكدت أن اللاعب اختار اللعب مع المنتخب الفرنسي بدلا من المنتخب الجزائري، كما رأى بعض الإعلاميين الجزائريين أن الاتحاد لم يبذل الجهد اللازم من أجل إقناع اللاعب الشاب بتمثيل الجزائر.

مشواره الكروي:

بدأ مبابي مسيرته الكروية في نادي AS Bondy قبل أن ينتقل إلى نادي موناكو ويصبح أصغر لاعبا يشارك مع الفريق الأول في تاريخ النادي كاسرا رقم الأسطورة الفرنسية تيري هنري، إذ شارك للمرة الأولى وهو يبلغ من العمر 16 عاما في موسم 2015/2016.

لمع نجم اللاعب الفرنسي خلال الموسم الحالي مع الفريق الفرنسي إذ سجل عشرة أهداف مع فريقه جتى الآن في الدوري، في حين تألق بشكل لافت في دوري أطبال أوروبا بعد أن سجل هدفين في مباراتي الذهاب والإياب أمام مانشستر سيتي في دور الـ16.