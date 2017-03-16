دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر الساحر البرازيلي رونالدينيو غاوتشو، عن شكره وامتنانه لشرطة مدينة دبي والتي منحته شهادة تقدير، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وكتب رونالدينيو في تغريدة أرفقها بصورته وهو يحمل الشهادة "لقد كان كل هذا التقدير الذي تلقيته في دبي، غاية في اللطف، شكرا على هذا"، حسب تعبيره.

وكانت شرطة دبي قد منحت اللاعب شهادة تقدير، لمشاركته في الحفل الافتتاحي للندوة الدولية رقم 11 لقوى الشرطة.

ربطت عدة تقارير صحفية في عام 2015، اسم اللاعب البرازيلي الشهير بالانتقال إلى النصر الإماراتي والتابع لإمارة دبي، لكن الصفقة لم تتم كما تمناها عشاق "العميد".

يذكر أن رونالدينيو يعد واحدا من أبرز لاعبي خط الوسط عبر التاريخ، إذ بنى لنفسه مجدا حين كان لاعبا في برشلونة، كما أكمل مسيرة تألقه في ميلان الإيطالي وعدد من الاندية الأمريكية الجنوبية بعد ذلك.