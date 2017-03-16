دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – افتتح أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، أكاديمية كروية في مدينتي دبي وأبوظبي الإماراتيتين، وذلك من أجل تعليم الجيل الجديد طريقة لعب الساحر البرازيلي وأسلوب لعب كرة القدم الذي يتبعه اللاعبون البرازيليون عامة، وفقا لما أكده مصدر في الأكاديمية لـCNN.

وأكد المصدر أن الأكاديمية افتتحت في دبي في شهر مارس/ آذار من العام الماضي، في حين افتتح فرعها في العاضمة الإماراتية، أبوظبي، خلال الشهر الحالي بحضور رونالدينيو.

وكشف المصدر لشبكتنا أن اللاعب البرازيلي يطمح لتوسيع هذه الأكاديمية كي تنتشر في قطر والبحرين والسعودية، وغيرها من الدول العربية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى فروع في أفريقيا وأذربيجان.

وزار الساحر البرازيلي أكاديميته في ثلاث مناسبات سابقة، والتقى مع اللاعبين وشجعهم، كما أعطاهم الفرصة لالتقاط صور تذكارية مع نجمهم وقدوتهم في عالم كرة القدم.

ويتدرب الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و16 عاما، على أساسيات كرة القدم، كما يتشبعون بالطريقة البرازيلية في لعب كرة القدم.

ويسعى النجم البرازيلي إلى أن ينشئ بطولة رونالدينيو في الإمارات وأن يدعو إليها أكبر عدد ممكن من الفرق، كما يسعى لأن يفتتح البطولة هو بنفسه من الاكاديمية التي تضم ما يقارب الـ120 لاعبا وفقا للمصدر نفسه.