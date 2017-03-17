دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقعت لجنة فض النزاعات في الاتجاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقوبة قاسية على نادي الاتحاد السعودي، إثر شكوى مقدمة من اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي وذلك بسبب عدم دفع النادي لتعويضات اللاعب، وفقا لما نشره الفريق الأصفر والأسود عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

وأجبرت اللجنة المختصة بالاتحاد النادي السعودي على دفع مبلغ مليون يورو للاعب بالإضافة إلى منع النادي من تسجيل لاعبين جدد على المستويين المحلي والخارجي خلال سوقين الانتقالات القادمين وذلك بسبب عدم وفاء النادي بعقوده مع أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة النادي السابق تلقى بلاغا بأنه يستطيع تقديم استئناف لمحكمة التحكيم الدولي خلال 21 يوما من الدعوى، لكن الإدارة حينها لم تتحرك بالشكل المطلوب، مؤكدا البيان أن مجلس الإدارة الجديد لم يتلق إشعارا بشكوى اللاعب منذ توليه إدارة النادي في يونيو/حزيران الماضي.

وكان اللاعب قد قدم الشكوى ضد "نمور جدة" في تاريخ 21 أبريل/نيسان من عام 2016، في حين صدر قرار لجنة فض النزاعات الخميس.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كانت قد خصمت ثلاث نقاط من رصيد النادي السعودي خلال الموسم الحالي من دوري جميل للمحترفين (الدوري السعودي)، بسبب عدم دفع مستحقات اللاعب الأرجنتيني مانسو.