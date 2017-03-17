دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يعد النجم المصري محمد صلاح ونظيره الجزائري رياض محرز أفضل لاعبين عربيين محترفين في القارة الأوروبية، إذ يتألق الأول بقميص نادي روما الإيطالي في وقت يحقق فيه الثاني المعجزات مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، نستعرض لكم مقارنة فنية بين النجمين.

مميزات "الفيراري" محمد صلاح

يتميز الفرعون المصري بسرعته الفائقة، إذ يعد أحد أسرع اللاعبين في أوروبا بالكرة وبدونها، فهو يتميز بانطلاقاته السريعة على الأطراف متجاوزا أظهرة الخصوم ومتوغلا داخل منطقة الجزاء ليسجل أو يصنع الاهداف.

أما على الجانب المهاري، فيمتلك صلاح مهارات فردية عالية، فباستطاعته مراوغة لاعبين أو اكثر بحركة واحدة بالإضافة إلى امتلاكه مرونة جسدية تساعده على المراوغة بسلاسة بسبب قصر قامته، إذ يبلغ طوله 175 سم.

ويمتلك اللاعب المصري البالغ من العمر 24 عاما، قدما يسرى قاتلة، فهو قادر على تسجيل العديد من الاهداف من خارج منطقة الجزاء بفضل قوة قدمه اليسرى.

مميزات الثعلب الجزائري رياض محرز

يتميز محارب الصحراء بجمال لمسته للكرة وقدرته على التحكم بها، فلديه تمريرات ساحرة ومراوغات تذهل المتابعين وذلك بسبب فكره الكروي المميز وقدرته على تطبيق ما يفكر به بسرعة.

ويمتاز جسد رياض محرز بالمرونة، فهو يستطيع التحرك بسلاسة شديدة وخدع المنافسين بحركات جسده التي قد يستخدمها لإيهام المدافع بأنه سيذهب باتجاه معين لكنه يقوم بالتحرك باتجاه آخر في نهاية المطاف.

أما تسديداته المركزة فهي نقطة قوة يستفيد منها كثيرا النجم الجزائري، الذي يستطيع تسديد الكرة في زوايا ضيقة وغير متوقعة بطريقة مذهلة، إذ يسجل أهدافا عدة من جانبي منطقة الجزاء، مسكنا الكرة في الزاوية البعيدة بأسلوب يصعب على أي حارس توقعه، كما يمتلك محرز قدرة على إرسال كرات عرضية متقنة يزود بها رأس الحربة وتأتي بفضلها الاهداف.

ما ينقص صلاح

يعاني اللاعب المصري من غياب اللمسة الأخيرة في كثير من المباريات الحاسمة وذلك قد يعود لقلة تركيزه أمام المرمى، إذ يضيع بعض الكرات السهلة أحيانا في المباريات الهامة وهو الامر الذي يجب على النجم المصري تحسينه خلال الفترة المقبلة.

ما ينقص محرز

لا يمتلك محرز سرعة فائقة يستطيع التفوق بها على المدافعين، إذ يظهر أداءه بطيئا في بعض الأحيان، كما أنه لا يمتلك قوة بدنية عالية، وهو الأمر الذي يجب على ثعلب الصحراء أن يحسنه في قادم الأيام.

البطولات

حقق رياض محرز بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر كما فاز على الصعيد الشخصي بلقب أفضل لاعف في "البريميرليغ"، بالإضافة إلى تتويجه بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2016، في حين فاز صلاحب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين مع تشيلسي، وتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا لعام 2012.

وقد بلغ محرز مع ليستر سيتي ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بما يشبه المعجزة الأخرى للفريق الإنجليزي، في حين فشل صلاح في بلوغ نفس الدور لبطولة الدوري الأوروبي مع روما بعد خروج فريقه على يد ليون الفرنسي من دور الـ16.

يذكر أن النجم الجزائري يكبر نظيره المصري بما يقارب عام وأربعة أشهر، إذ ولد الأول في 21 فبراير/شباط من عام 1991 في حين ولد الثاني في 15 يونيو/حزيران من عام 1992.