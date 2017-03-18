دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يحتفل النادي الأهلي بالذكرى السنوية لتاسيسه وذلك بعد ان مضى 80 عاما على تأسيس الفريق الملكي، الذي حقق العديد من الإنجازات على مستوى البطولات المحلية وحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة السعودية، وأصبح أحد أبرز الفرق السعودية عبر التاريخ.

تأسيسه

تأسس النادي الأهلي في 18 مارس،آذار من عام 1937، في مدينة جدة الواقعة على الساحل الغربي للسعودية، ويقع مقره في شارع التحلية في المدينة المطلة على البحر الأحمر، وترجع جماهير الأهلي الفضل للأمير عبد الله الفيصل، والذي كان وزيرا للداخلية في السعودية، في بناء مجد النادي وتأسيسه الفعلي رغم انه لم يكن المؤسس.

فقد نجح الفيصل في استقطاب مدربين عالميين مثل البرازيلي ديدي، الذي كان أول مدرب برازيلي يدرب في الدوري السعودي، كما دعى لاعبين عالميين إلى احتفالات النادي وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا، كما صنع تاريخ النادي الحقيقي، إذ وضع الأساس الذي بين عليه الفريق بعد ذلك.

شارك أربعة شبان، وهم عبد الرؤوف البترجي وعمر شمس وحسن شمس وحسن بترجي، في تأسيس النادي وأسموه "الاهلي" تيمنا بالنادي الاهلي المصري، ولأنه يدل على أنهم أهل، فقد جمعتهما المدرسة في البداية قبل أن تتوطد علاقتهم ببعض ويصبحوا كاسرة واحدة، كما أصبح حسن محمود شمس أول رئيس للنادي.

تغيير ألوان النادي إلى الأخضر والأبيض

توفي حسن شمس، وتولى أخاه عمر مهمة رئاسة النادي الأهلي، ليقوم بتغيير ألوان الفريق من اللون الازرق والأبيض إلى اللون الأخضر والأبيض، تيمنا بعلم السعودية.

توسع الاهلي في المنطقة الغربية، فبدأ يدخل إلى مدينة مكة، كما استقطب عددا من اللاعبين من السودان حينها لتطوير المستوى الكروي في النادي، لتتسع رقعته الجماهيرية ويبدأ ينتشر في أرجاء السعودية.

تغيير اسم الأهلي إلى الثغر

نشبت خلافات في إدارة النادي، لتقوم الإدارة الجديدة بقيادة حسن الصبان، بتغيير اسم النادي من الأهلي إلى الثغر، قبل أن يعود اسم النادي ليكون الأهلي، عام 1961، بعد فشل نادي الثغر في تحقيق المرجو منه، لتبدأ منذ ذلك الحين أسطورة الفريق الملكي والتي استمرت حتى اليوم.

بطولات الأهلي:

حقق النادي 13 لقبا في كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى ستة ألقاب في كاس ولي العهد، وثلاثة ألقاب للدوري السعودي كان آخرها الموسم الماضي، ولقب لكأس السوبر السعودي، وكأس الأمير فيصل بن فهد في خمس مناسبات وكأس الخليج للأندية في ثلاث مناسبات وكأس الاتحاد العربي في مناسبتين.

"مجانين الأهلي"

يسمى مشجعو الأهلي بـ "المجانين"، ويغنون أغنيتهم الشهيرة "مجانين...مجانين...جمهور الأهلي في حبو مجانين"، كما يمتلك النادي نشيدا مميزا وتقول كلماته "لك العهد والعشق والانتماء...وخلفك نمضي صباحا و مساء...لتبقى مجيدا وفخرا وعيدا...وصرحا فريدا يطال السماء...أيا قلعة المجد والمجد أهلي..أيا منبع الفن والفن أهلي...سفير الوطن شموخ وفن...وعبر الزمان سنمضي معا".

ألقاب الفريق

يطلق على النادي الاهلي عدة القاب من ابرزها لقب "الراقي" و لقب "سفير الوطن"، الذي أطلقه العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز على الفريق، بالإضافة إلى "الملكي".