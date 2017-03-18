هدف بلغيث في مرمى العين...الأفضل باستفتاء CNN

هدف بلغيث في مرمى العين...الأفضل باستفتاء CNN

رياضة
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
النادي الأهليجدةالعين الإماراتيرياضة
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هدف بلغيث في مرمى العين...الأفضل باستفتاء CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز الهدف الذي سجله لاعب الأهلي السعودي، عقيل بلغيث، في مرمى العين الإماراتي، بجائزة أفضل هدف في الأسبوع وفقا للاستفتاء التي أجرته شبكتنا، وفقا لتصويت متابعي صفحة CNN Football الرسمية على موقع "تويتر".

وكان بلغيث قد سجل الهدف الأول لفريقه في المباراة التي جمعتها بالزعيم الإماراتي، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية. 

 

النادي الأهليجدةالعين الإماراتيرياضة
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