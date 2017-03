دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز الهدف الذي سجله لاعب الأهلي السعودي، عقيل بلغيث، في مرمى العين الإماراتي، بجائزة أفضل هدف في الأسبوع وفقا للاستفتاء التي أجرته شبكتنا، وفقا لتصويت متابعي صفحة CNN Football الرسمية على موقع "تويتر".

وكان بلغيث قد سجل الهدف الأول لفريقه في المباراة التي جمعتها بالزعيم الإماراتي، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية.

Congratulations to Aqeel Al-Sahbi, winner of the latest CNN Goal of the Week! #CNNGotW pic.twitter.com/t9JRSYbRTU

— CNN Football (@CNNFC) March 17, 2017