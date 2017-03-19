دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى اللاعب السوري لنادي الأهلي السعودي، عمر السومة، الأخبار التي نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية، والتي أكدت أن اللاعب يريد الاعتزال دوليا من أجل عدم تمثيل المنتخب السوري وذلك بعد ضغط فرضته عليه عائلته، ليؤكد السومة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مطالبا الصحيفة بتحري الدقة في أنقال الأخبار عنه حفاظا على مصداقيتها، وذلك عبرحسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وغرد السومة قائلا "في سابقة غير متوقعة يأسف لها أن تنشر الرياضية خبرا عن رغبتي في الاعتزال دوليا تلبية لرغبة عائلتي بسبب دعوتي للانضمام للمنتخب السوري"، مرفقا تغريدته بصورة للخبر الذي نشرته الصحيفة.

وأضاف ابن مدينة دير الزور السورية في تغريدة أخرى قائلا "لذلك وجب علي الرد والتوضيح للجماهير الرياضية، بأن الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا ولا أساس له كما سبق أن نشر خبر آخر على لسان شقيقي"، حسب تعبيره.

متابعا "وهو غير صحيح، وتم حذف الخبر من قبل الرياضية وأحب أن أوضح للجميع بان قرار مشاركتي مع منتخب سوريا هو قراري الشخصي أولا وأخيرا".

وتابع السومة حديثه قائلا "طموح أي لاعب تمثيل منتخب بلاده إلا أن الظروف الشخصية حالت دون التحاقي بالمنتخب السوري الذي أتمنى له التوفيق والتأهل للمونديال إن شاء الله".

وأضاف الهداف المتألق في الدوري السعودي "فأرجو من كاتب الخبر والصحيفة المذكورة تحري الدقة في نشر كل ما يتعلق بي من أخبار حرصا على مصداقيتها وعدم تناول عائلتي بهذا الموضوع"، حسب تعبيره.

يذكر أن السومة رفض تمثيل المنتخب السوري في أكثر من مناسبة لأسباب شخصية، ما فتح باب التكهنات بان يكون قد رفض هذا الأمر لأسباب سياسية أو عائلية، وهو الأمر الذي لم يؤكده او ينفيه اللاعب السوري حتى الآن.