دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يصطدم مانشستر سيتي بضيفه ليفربول في قمة مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في اللقاء الذي سيشهد صراعا شرسا بين الفريقين على المركز الثالث المؤهل مباشرة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فعلى أرضية ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر، سيسعى مانشستر سيتي إلى مداواة جراح خروجه المبكر والمفاجئ في دور الـ16 لدوري ابطال أوروبا، أمام موناكو الفرنسي، عبر الفوز على ليفربول والابتعاد بالمركز الثالث، ليضمن بشكل كبير الحضور في الطبولة الاوروبية الموسم المقبل.

بالمقابل، يطمح ليفربول إلى إكمال مشوار تألقه في الأسابيع الأخيرة إذ فاز في آخر مباراتين لعبهما في الدوري أمام أرسنال وبيرنلي على التوالي، لتكون مباراة السيتي، سبيل "الريدز" لخطف المركز الثالث من "المواطنين".

نجح الفريق الأحمر في الفوز في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "أنفيلد رود" في أواخر العام الماضي، بهدف نظيف، لتكون مباراة الأحد فرصة لأبناء المدرب الإسباني بيب غوارديولا للانقتام من كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب.

وقال كلوب عن المباراة "أنا أتطلع لخوض اللقاء، لانه تحد حقيقي على الجانب التكتيكي بين فريقين قويين، إنها لحظة مهمة في الموسم ولكنني لا أعتقد أننا لا نحتاج لهذا النوع من الضغط قبل اللقاء، إن فزنا سنتقدم عليهم بنقطتين ولكنهم لا زالوا يمتلكون مباراة مؤجلة"، حسب تعبيره.

من جانبه أشاد غوارديولا بخصمه الألماني قائلا "كلوب مدرب على أعلى مستوى، إنه يحب الهجوم طوال الوقت لديه فريق رائع وهو مدرب رائع، وأنا احتلامه كثيرا"، حسب تعبيره.

يذكر أن تشيلسي يغرد وحيدا في صدارة الدوري الإنجليزي، إذ يتفوق عن أقرب ملاحقيه، توتنهام هوتسبرز، بفارق 13 نقطة مع تبيق مباراة للأخير، إذ يمتلك تشيلسي 69 نقطة، في حين يملك توتنهام 56 نقطة متساويا مع السيتي، وياتي ليفربول رابعا بـ55 نقطة.