دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتهت قمة مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وليفربول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما الأحد، ليحافظ السيتي على مركزه الثالث ويبقى الليفر رابعا في ترتيب "البريميرليغ".

ففي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر، انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين الفريقين، رغم الفرص السانحة للتسجيل التي أتيحت لهما.

وفي الشوط الثاني، افتتح الإنجليزي جيمس ميلنر، اللاعب السابق لمانشستر سيتي، التسجيل لليفربول من علامة الجزاء عند الدقيقة 51، لكنه لم يحتفل بعد ذلك احتراما لجماهير فريقه السابق.

ولم يقبل السيتي بالهزيمة على أرضه وبين جماهيره، ليعود ويسجل هدف التعادل عبر النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو عند الدقيقة 69، لتشتعل المنافسة بعد ذلك على هدف الفوز بين الفريقين لكن النتيجة بقيت كما هي حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد السيتي إلى النقطة 57 كما ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 56، ليحافظ الفريقان على ترتيبهما الثالث والرابع على التوالي.

من جانبه، فاز مانشستر يونايتد على مضيفه ميدلزبرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليصل إلى نقطته رقم 52، محتلا المركز الخامس وبفارق أربع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.