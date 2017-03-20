دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح برشلونة ضيفه فالنسيا برباعية مقابل هدفين في مباراة مثيرة جمعت الفريقين على أرضية ملعب "كامب نو"، وذلك بعد يوم واحد من فوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد على أتلتيك بلباو، وذلك ضمن مباريات الجولة 28 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ففي المباراة الأولى، تقدم فالنسيا أولا عبر مدافعه الفرنسي إلياكويم مانغالا عند الدقيقة 29، قبل أن يتعادل برشلونة عبر النجم الأوروغوياني لويس سواريز عند الدقيقة 35.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، تحصل الفريق الكتالوني على ركلة جزاء تسبب بها مانغالا الذي تلقى الطرد على إثرها تاركا فريقه يكمل المباراة بعشرة لاعبين، قبل أن يسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة عند الدقيقة 45 من علامة الجزاء.

ولم يقبل الضيوف أن ينتهي الشوط الأول بتأخرهم رغم النقص العددي، فسجلوا هدف التعادل في آخر ثواني الشوط عبر لاعب برشلونة السابق، الإسباني من اصول مغربية، منير الحدادي، لينتهي الشوط بهدفين لمثلهما.

وفي الشوط الثاني، سيطر الكتلان على مجريات اللعب، ونجحوا في تسجيل الهدف الثالث عبر ميسي، عند الدقيقة 53، قبل أن يطلق البديل البرتغالي أندريه غوميز، رصاصة الرحمة على الضيوف، بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 89، لتنتهي المباراة برباعية مقابل هدفين لصالح أصحاب الأرض.

من جانبه، انتصر الريال على مضيفه أتلتيك بلباو في مباراة معقدة، أقيمت مساء السبت، على أرضية ملعب "سان ماميس"، إذ تقدم الفريق الملكي عند الدقيقة 25 عبر مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للضيوف.

وفي الشوط الثاني، تعادل أصحاب الأرض عبر مهاجمهم الإسباني إريتز أدوريز، عند الدقيقة 65، لكن الريال عاد وسجل هدف الفوز عبر النجم البارزيلي كاسيميرو بعد هدف بلباو بثلاث دقائق، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح الفريق الملكي.

وشهدت المباراة استبدال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من قبل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط الإعلامية والكروية الإسبانية، إذ يعتبر حدث استبدال رونالدو حين لا يكون مصابا، أمرا نادرا في مباريات الريال.

وبهاتين النتيجتين، انحصرت المنافسة على اللقب بين العملاقين، إذ وصل الريال إلى نقطته رقم 65، متقدما بفارق نقطتين عن برشلونة، مع تبقي مباراة مؤجلة للاول أمام سيلتا فيغو على أرضية ملعب "بلايدوس".