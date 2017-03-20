دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف المنتخب الإماراتي نظيره الياباني على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية ضمن مباريات الجولة الاولى من مرحلة الإياب في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا عن قارة آسيا، نستعرض لكم نبذة تاريخية عن الأبيض الإماراتي.

التأسيس والانضمام للاتحاد الدولي والآسيوي

تأسس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عام 1971، وهو نفس العام الذي تأسست فيه دولة الإمارات، لكنه لم ينضم للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى عام 1972، وانضم للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 1974.

ويرتدي لاعبو المنتخب الإماراتي منذ تأسيسه القمصان البيضاء، لذلك سمي بـ "الأبيض الإماراتي"، وذلك لأن اللون الأبيض هو أحد ألوان العلم الإماراتي، في حين يرتدي الفريق في المباريات التي يلعبها خارج أرضه القمصان الحمراء.

مشاركات وإنجازات

كان أكبر إنجاز في تاريخ المنتخب الإماراتي هو الوصول لكأس العالم عام 1990، في البطولة التي أقيمت في إيطاليا بقيادة عدد من نجومه وعلى رأسهم عدنان الطلياني.

وقعت الإمارات في المجموعة الرابعة إلى جانب ألمانيا الغربية ويوغوسلافيا وكولومبيا، وخسرت جميع مبارياتها، كما تلقت 11 هدفا وسجلت هدفين، إذ سجل خالد إسماعيل الهدف الأول لبلاده في تاريخ كأس العالم وكان ذلك أمام ألمانيا الغربية في المباراة التي انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد للفريق الألماني.

أما على المستوى الآسيوي، فكانت أول مشاركة للأبيض الإماراتي في كأس أمم آسيا، بنسخة عام 1980 والتي أقيمت في الكويت، ثم شارك في عشر نسخ للبطولة، وحقق المركز الثاني في نسخة عام 1996 والتي أقيمت على أرضه، بعد أن خسر المباراة النهائية أمام شقيقه السعودي بركلات الترجيح.

حضر المنتخب الإماراتي في كأس الخليج منذ نسخة عام 1972 في السعودية، وحقق حينها المركز الثالث، لكنه لم ينجح في التتويج باللقب الخليجي حتى عام 2007 في النسخة التي أقيمت في الإمارات، ثم فاز بلقبه الخليجي الثاني عام 2013 في النسخة التي أقيمت في البحرين.

أبرز نجوم الأبيض عبر التاريخ

حفر عدد من النجوم أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ الكرة الإماراتية وكان أبرزهم نجم نادي الشعب سابقا وأسطورته والهداف التاريخي للمنتخب عدنان الطلياني برصيد 53 هدفا كما أنه أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب برصيد 164 مباراة دولية.

أما الفهد الإماراتي الشهير ونجم نادي الوصل، فهد خميس، فقد ترك بصمة كبيرة في كرة القدم الإماراتية، إذ لازال هو الهداف التاريخي للدوري الإماراتي برصيد 166 هدفا.

ولا ينسى عشاق الكرة الإماراتية "السوبر مان"، ونجم الحراسة الإماراتية وحارس نادي الشارقة الأسطوري، محسن مصبح، الذي يعتبره جزء كبير من الجماهير الإماراتية أفضل حارس في تاريخ الإمارات وأطلقوا عليه لقب "سوبر مان".

وكان هؤلاء النجوم الثلاث ومعهم المهاجم التاريخي كذلك للوصل، زهير بخيت، أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب إلى جانب نجم العين سابقا محمد عمر وأسطورة نادي الوحدة إسماعيل مطر وغيرهم من النجوم الكثر.

أما حاليا، فالنجم الأول في المنتخب الإماراتي هو لاعب نادي العين عمر عبد الرحمن، والذي حقق لقب أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2016، إلى جانب مهاجم الأهلي أحمد خليل ونجمي الجزيرة علي مبخوت وعلي خصيف.