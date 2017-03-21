القاهرة، مصر(CNN) -- أكد مصدر بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن مصر معرضة للإيقاف الدولي في حال تدخل الحكومة المصرية، وحل مجلس إدارة إتحاد كرة القدم المصري، بسبب الحكم القضائي الذي صدر مؤخرا بحل مجلس الإدارة، برئاسة هاني أبوريدة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ CNN " سيتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة جياني ايفانتينو، قرارا بإيقاف مصر عن ممارسة النشاط الكروي، في حال تدخل الحكومة المصرية بإصدار قرارا بحل مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري، بعد حكم المحكمة بحل الاتحاد".

وأضاف المصدر "الاتحاد الدولي أوقف مالي عن ممارسة نشاط كرة القدم وخرجت الفرق المالية من بطولات الأندية الأفريقية لنفس السبب، ومن الوارد أن يتخذ نفس القرار مع مصر إذا ما تدخلت الحكومة في إتحاد الكرة المصري بحله".

اختتم المصدر تصريحاته قائلا "الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، يعلمان بكل التطورات التي تمر بها الكرة المصرية منذ فترة، وسيكون هناك رد فعل قوي متوقع ضد مصر لو حدث تدخلا حكوميا".

وكانت محكمة القضاء الإداري بمصر، قد أصدرت حكما الإسبوع الماضي بحل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، على خلفية القضية التي أقامها ثلاثة من المرشحين في الإنتخابات التي أجريت في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، وطالبوا ببطلان الانتخابات بسبب عدم أحقية بعض أعضاء الاتحاد الحالي بالترشح.

وتقدم اتحاد الكرة المصري السبت الماضي، بإستشكال قضائي ضد الحكم الصادر بحل الاتحاد لوقف الحكم .

وينص القانون المصري على أنه في حال صدور حكم قضائي يتوجب على الوزير المختص بتنفيذ الحكم، وإلا يتعرض الوزير للإبعاد عن وظيفته والسجن، وهو ما وضع وزير الشباب والرياضة المصري، خالد عبد العزيز، بين خيارين صعبين فإما إيجاد حل وإما السجن.