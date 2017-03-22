دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي المنتخب القطري بنظيره الإيراني في مباراة نارية على أرضية ملعب جاسم بن حمد في نادي السد، بالعاصمة القطرية، الدوحة، ضمن مباريات إياب المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا، وذلك في لقاء سيشهد طابعا خاصا بين المنتخبين.

نبذة تاريخية عن مواجهات العنابي مع إيران

تواجه الفريقان في 21 مناسبة سابقة، كانت الغلبة في 13 منها للإيرانيين، في حين حقق العنابي القطري الفوز في ثلاث مباريات، وحدث التعادل في خمس مواجهات.

سجلت إيران 34 هدفا في مرمى المنتخب القطري، في حين سجلت قطر 15 هدفا في مرمى إيراني، خلال مواجهات الفريقين عبر التاريخ.

أما على مستوى تصفيات المونديال، فتقابل المنتخبان في تسع مواجهات، فازت إيران في خمس وحدث التعادل في ثلاث مواجهات، وكانت الغلبة لقطر في مناسبة واحدة.

وضعية الفريقين في المجموعة الأولى

يحت المنتخب الإيراني صدارة المجموعة الاولى برصيد 11 نقطة من خمس مباريات لعبها، بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في هذه المجموعة.

بالمقابل، يحتل المنتخب القطري المركز الخامس ف يالمجموعة برصيد أربع نقاط، من فوز على سوريا وتعادل مع الصين، ثلاث هزائم أمام أمام إيران وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.