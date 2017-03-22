دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يحل المنتخب السعودي ضيفاً على نظيره التايلاندي على أرضية ملعب "رادجامنغالا" في العاصمة التايلاندية، بانكوك، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الإياب في المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، في المجموعة الثانية، والتي يتصدرها الأخضر السعودي. نستعرض لكم نبذة تاريخية عن تاريخ المواجهات بين البلدين ووضعية كل منهما حالياً.

اكتساح تاريخي للأخضر على حساب تايلاند

التقى الفريقان في 15 مواحهة سابقة عبر التاريخ، فاز المنتخب السعودي في 13 منها وفازت تايلاند في مناسبة واحدة وحدث التعادل في مباراة واحدة.

سجل مهاجمو الأخضر السعودي 39 هدفاً في المرمى التايلاندي بمعدل أكثر من هدفين في المباراة الواحدة، في حين سجل التايلانديون تسعة أهداف في المرمى السعودي.

أما على مستوى تصفيات كأس العالم، فالتقى المنتخبان في خمس مواجهات، تفوق السعوديون في أربع منها وحدث التعادل في مناسبة واحدة، في حين لم ينجح المنتخب التايلاندي في تحقيق الفوز بأي مباراة على السعودية.

السعودية سفيرة آسيا في كأس العالم

مثّل الأخضر السعودي قارة آسيا في أربع مناسبات بكأس العالم، كان أولها عام 1994، حين حقق الصقور بقيادة سعيد العويران أكبر إنجاز في تاريخهم حين وصلوا إلى الدور الـ16 بعد أن فازوا على بلجيكا بهدف تاريخي للعويران وعلى المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، وخسروا أمام هولندا، ليتصدروا المجموعة السادسة، ويخرجوا من دور الـ16 على يد السويد بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

أما المشاركة الثانية للأخضر السعودي فكانت في مونديال 1998 في فرنسا، لكنها لم تكن كسابقتها إذ ودع الفريق البطولة من الدور الأول، وكذلك كان الحال في النسختين التاليتين عامي 2002 و2006.

من جانبه، لم يشارك المنتخب التايلاندي في كأس العالم عبر تاريخه، إذ لا تعتبر تايلاند قوة كروية ضاربة في آسيا، فلم يحقق منتخبها أي إنجاز كروي في القارة الصفراء عبر التاريخ.

الأخضر يتصدر ويقترب من مونديال روسيا

قدم المنتخب السعودي أداءً مميزاً في مرحلة الذهاب للمرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية، إذ حقق ثلاثة انتصارات في خمس مباريات خاضها، فقد فاز على تايلاند والعراق والإمارات وخسر من اليابان وتعادل مع أستراليا ليحقق عشر نقاط ويتفوق على اليابان بفارق الأهداف.

بالمقابل، عانى الفريق التايلاندي في مرحلة الذهاب، إذ لم ينجح سوى في حصد نقطة واحدة من أصل 15 نقطة كان يمكنه تحقيقها، بعد أن تعادل في مباراة واحدة أمام أستراليا، وخسر جميع مبارياته الباقية.

أبرز النجوم التي تعتمد عليهم السعودية

سيعتمد المنتخب السعودي على مفاتيح لعبه وعلى رأسهم نجم الهلال نواف العابد ومايسترو الأهلي تيسير الجاسم بالإضافة إلى نجم العين الإماراتي ناصر الشمراني وغيره من النجوم المميزين في المنتخب.

من جانبه، سيعتمد الفريق التايلاندي على منظومته الجماعية وسرعة لاعبيه في الهجوم كما سيحاول مقارعة المنتخب السعودي عبر إغلاق المساحات والتمركز في الخلف والاعتماد على المرتدات.

التصريحات السعودية قبل المواجهة

قال قائد المنتخب تيسير الجاسم عن هذه المواجهة: "بإذن الله سنكون على قدر المسؤولية، فهذه المواجهة ستساهم في إعطائنا خطوة نحو المقدمة وندرك نحن اللاعبون أهمية هذه المواجهة"، حسب تعبيره.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب السعودي، الهولندي بيرت فان مارفيك، أن على لاعبي المنتخب أن يشعروا بالضغط كي يقدموا أفضل ما لديهم في مواجهة تايلاند.