دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ اللاعب السوري لنادي الأهلي السعودي، عمر السومة، منتخب بلاده بالفوز على نظيره أوزبكستان، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

وكتب السومة بعد المباراة مباشرة: "ألف مبروك لمنتخب سوريا...تحقيق الفوز...والانتصار...بالتوفيق...والتأهل لكأس العالم إن شاء الله"، حسب تبعيره.

وهنأ لاعب الأهلي السعودي أيضا المنتخب السعودي قائلا في تغريدة أخرى: "ألف مبروك للأخضر السعودي تحقيق الفوز وصدارة المجموعة بالتوفيق والتأهل لمونديال كأس العالم إن شاء الله".

وكان المنتخب السوري قد حقق فوزا ثمينا وقاتلا على نظيره الأوزبكي بهدف نظيف، بعد أن تسبب النجم العائد للمنتخب، فراس الخطيب، بركلة جزاء، ترجمها لاعب الهلال السعودي عمر خريبين لهدف الفوز لبلاده في المباراة.

كما حقق المنتخب السعودي فوزا كاسحا على مضيفه التايلاندي بثلاثة اهداف نظيفة ليحافظ على صدارته للمجموعة الثانية في هذه الحولة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه، المنتخب الأسترالي.