دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المنتخب السعودي فوزا ساحقا على نظيره التايلاندي بثلاثة اهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "راجامانغالا" في العاصمة التايلاندية، بانكوك، ليقترب خطوة إضافية من التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية لتصفيات المونديال.

وتقدم "الصقور الخضر" أولا عبر لاعب نادي النصر، محمد السهلاوي، العائد بقوة إلى تشكيلة المنتخب، عند الدقيقة 26، بعد سيطرة كاملة على مجريات اللعب، لنيتهي الشوط بهذا الهدف للمنتخب السعودي.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير الوضع كثيرا، فبقي السعوديون يسيطرون على مجريات اللعب، وأسفر ضغطهم على مناطق التايلانديين عن تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب التايلاندي كيسارات، الذي سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 84.

وأراد أبناء العاصمة السعودية، الرياض، أن يحققوا فوزا مقنعا على مضيفهم، إذ نجحوا في تسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع عبر لاعب الأهلي، سلمان المؤشر، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف نظيفة للأخضر السعودي.

وبهذا الفوز، وصلت السعودية إلى نقطتها رقم 13، لتعتلي صدارة المجموعة الثانية، وبفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الأسترالي الذي تعادل في مباراة أخرى بهدف لمثله أمام المنتخب العراقي، ليقترب السعوديون خطوة إضافية لبلوغ المونديال رغم تبقي أربع مباريات على نهاية التصفيات.

وسيستضيف الأخضر في المباراة القادمة شقيقه العراقي على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية، في الجولة القادمة من التصفيات المونديالية في 28 مارس/آذار الجاري.