أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- محمد أنس لاعب كرة قدم، وقد شكر عن طريق الخطأ زوجته إضافة إلى الـ"Girl Friend" (العشيقة أو الصديقة) أثناء مقابلة معه، ويبدو أنه حفر لنفسه حفرة لم يكن توقعها!