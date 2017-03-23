لاعب يقع في ورطة! شكر زوجته وعشيقته خطأً أثناء مقابلة

لاعب يشكر زوجته وعشيقته خطأً أثناء مقابلة

رياضة
آخر تحديث منذ35 دقيقة.
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محمد أنس هو لاعب كرة قدم لفريق Free State Stars الجنوب أفريقي، وشكر عن طريق الخطأ زوجته إضافة إلى صديقته أثناء مقابلة معه عقبت مباراة له.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- محمد أنس لاعب كرة قدم، وقد شكر عن طريق الخطأ زوجته إضافة إلى الـ"Girl Friend" (العشيقة أو الصديقة) أثناء مقابلة معه، ويبدو أنه حفر لنفسه حفرة لم يكن توقعها!

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