دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خسر المنتخب الإماراتي أمام ضيفه الياباني بهدفين نظيفين، كما تلقى المنتخب القطري هزيمة على أرضه أمام نظيره الإيراني بهدف نظيف، في المباراتين اللتين لعبتا ضمن مباريات الجولة الأولى لإياب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

فعلى أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، باغت المنتخب الياباني نظيره الإماراتي بالهدف الأول عند الدقيقة 13 عبر يويا كوبو، بعد خطأ في التمركز من قبل المدافعين الإماراتيين، لينتهي الشوط الاول بتقدم اليابان بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، وبينما كان "الأبيض" يحاول العودة في اللقاء وتسجيل هدف التعادل، سجل الضيوف الهدف الثاني عبر ياسويوكي كونو، عند الدقيقة 51، بعد خطأ دفاعي آخر في التمركز من مدافعي الإمارات، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لـ "الساموراي".

وبهذه النتيجة، أضاع المنتخب الإماراتي فرصة اقتناص المركز الثاني في المجموعة الثانية، إذ تجمد رصيده عند النقطة التاسعة، في حين وصل المنتخب الياباني إلى نقطته رقم 13 ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر، السعودية.

من جانبه، تلقى المنتخب القطري هزيمته الرابعة من أصل ست مباريات خاضها في التصفيات حتى الآن، أمام نظيره الإيراني بهدف نظيف، لتصبح فرصه شبه مستحيلة للمنافسة على المركزين المؤهلين لكأس العالم.

فعلى أرضية ملعب "جاسم بن حمد" في نادي السد، سجل مهدي طارمي هدف الفوز الوحيد للمنتخب الإيراني على نظيره القطري الذي أضاع عدة فرص سانحة للتسجيل طيلة دقائق المباراة.

وبهذه الهزيمة، تجمد رصيد المنتخب القطري عند النقطة الرابعة، محتلا المركز الأخير في المجموعة الأولى ليصبح على بعد خمس نقاط من المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي.