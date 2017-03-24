دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباريات المنتخبات العربية في تصفيات كاس العالم 2018 عن قارة آسيا عدة لقطات مميزة وغريبة، إذ احتفل السوريون على طريقتهم الخاصة بالفوز على أوزبكستان وكذلك كان الحال بالنسبة للمنتخب السعودي بعد تفوقه على تايلاند، في حين خطفت الجماهير الإيرانية الانظار في مباراة قطر.