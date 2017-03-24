حوار أجراه وليد الحسيني

القاهرة ، مصر(CNN)-- أكد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمتحدث الرسمي باسم النادي، أحمد مرتضى منصور، أن الزمالك حدد سعر لاعبه الدولي محمود عبد المنعم، الشهير بـ "كهربا"، المعار لفريق اتحاد جدة السعودي، بـ 40 مليون دولار للبيع النهائي وخمسة ملايين دولار للإعارة، بحسب ماقاله لـ CNN.

وقال أحمد مرتضى إن الزمالك يعلم أن المقابل المادي الذي حدده للبيع النهائي كبيرعلى الأندية الخليجية التي تريد ضم اللاعب، لذا فقد منح الفرصة للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة حتى لا يتهم النادي بالتعنت.

وكان هذا نص الحوار:

هل هناك مفاوضات مع الزمالك بشأن كهربا للموسم المقبل؟

حتى الآن لم تحدث مفاوضات رسمية من جانب أي ناد سواء اتحاد جدة أو غيره، خاصة وأن الموسم ما زال مستمرا، وهناك كلام من جانب بعض الأندية لكنه ما زال في مرحلة جس النبض ولم يرتق لمرحلة المفاوضت الرسمية، والزمالك ليس متعجلا في حسم أمر اللاعب.

هل حدد الزمالك مقابلا ماليا محددا لصفقة كهربا المقبلة؟

رئيس النادي المستشار مرتضى منصور، حدد سعر كهربا في الموسم المقبل بخمسة ملايين دولار مقابل إعارة اللاعب، وفي حال رغبة أي ناد في شراء عقد اللاعب نهائيا فالزمالك يريد 40 مليون دولار.

تتصور أن هناك أندية تستطيع دفع 40 مليون دولار لشراء اللاعب؟

تصوري الشخصي أن المقابل المادي الذي حدده نادي الزمالك للبيع النهائي كبير على الأندية الخليجية ولا يستطيع أي ناد في المنطقة العربية دفع المبلغ المطلوب.

لماذا حدد الزمالك هذا المبلغ الكبير؟

الزمالك حدد مقابل بيع كهربا بما يستحقه، هذا بعيدا عن قدرة الأندية التي ترغب في ضم اللاعب على دفع المقابل المادي المطلوب من عدمه، لذلك نادي الزمالك فتح بابا للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، لأنه يعلم أن مقابل البيع النهائي كبير، ولم يغلق باب التفاوض حول اللاعب حتى لا يتهم النادي بالتعنت.

هل بدأ اتحاد جدة التفاوض للإبقاء على اللاعب بين صفوفه ؟

حتى الآن لم يتفاوض مسؤولو نادي اتحاد جدة بشأن ضم اللاعب، وأتصور أنهم يدرسون الموقف المالي بعد أن أعلن رئيس نادي الزمالك المقابل المادي لصفقة كهربا في الموسم المقبل، لكن ما أعلمه أن لديهم الرغبة في الإبقاء على اللاعب ضمن صفوفهم في الموسم المقبل.

ما حقيقة أن هناك عروضا أخرى بخلاف اتحاد جدة ؟

نعم، بالفعل هناك طلب على كهربا من أندية خليجية بخلاف نادي اتحاد جدة السعودي الذي يلعب له اللاعب، لكن لم تصلنا عروضا رسمية حتى الآن.

هل يمكنك الإفصاح عن أي من هذه الأندية؟

نادي العين الإماراتي من الأندية التي أبدت رغبتها في الحصول على خدمات كهربا في الموسم المقبل، لكن لم يصلنا طلب رسمي بذلك حتى الآن.

هل يفضل الزمالك بيع اللاعب نهائيا أم إعارته؟

الزمالك لا يفضل شيء بعينه، ما يفكر فيه الزمالك هو مصلحة اللاعب والنادي، وإذا وصلنا عرضا بالبيع النهائي وبالمقابل المادي الذي حدده النادي سنوافق بعد موافقة اللاعب.