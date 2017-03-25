أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة، مصر (CNN)-- أبدى الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، المدغشقري أحمد أحمد، سعادته الشديدة بفوزه في الانتخابات التي أجريت مؤخراً في العاصمة الإثيوبية، أديس بابا، على حساب الكاميروني عيسى حياتو، مشيراً إلى أنه لم يتوقع هذا الانتصار بهذا الفارق من الأصوات، بحسب ما قاله لـCNN.

وكان هذا نص الحوار:

كيف تصف فوزك برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على حساب عيسى حياتو؟

سعيد جداً بالنتيجة التي حققتها والحصول على منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة وأن الفوز جاء على حساب رئيس اتحاد حافظ على كرسيه لمدة 29 عاماً.

هل توقعت هذا الانتصار؟

نجاحي جاء بفضل العناية الإلهية، الأمر لم يكن سهلاً على الإطلاق، عندما دخلت قاعة الانتخابات لم أتوقع ما سعيت إليه عندما تقدمت بأوراق ترشحي لرئاسة الكاف.

هل توقعت الحصول على هذا الكم من الأصوات أمام حياتو ؟

لم أتوقع الفوز بكل هذه الأصوات، لكن الله ساعدني وأنصف الحق ومكنني من تحقيق الانتصار فقد حان وقت التغيير، كنت أتوقع أن أحصل على 32 إلى 35 صوتاً. نحن اجتهدنا بشكل كبير للغاية خلال فترة الانتخابات وقمنا بالكثير من الجهد والخطط لتلك الانتخابات، وأتوجه بالشكر لكل الاتحادات التي منحتني ثقتها وأصواتها، وأتعهد بمساعدة الكرة الإفريقية، كما أشكر رئيس الاتحاد السابق، عيسى حياتو، على الفترة التي قضاها رئيسا للكاف، وسأعمل على النهوض بكرة القدم داخل أفريقيا.

هل كان لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو دور في نجاحك؟

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان محايداً ولم يقف بجوار أي من المرشحين، وقام بتهنئتي لأن الاتحاد الإفريقي قوة كبيرة، وأحد مؤسسي الفيفا.

لماذا بكيت بعد إعلان فوزك بكرسي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ؟

الدموع التي انهمرت مني لم تكن دموع فرح، لكنها دموع تعب، وستنهمر دموع الفرح في الفترة القادمة مع النجاحات التي أنتظرها مستقبلاً.

ما حقيقة نقل مقر الاتحاد الأفريقي من مصر؟

كل ما تردد بهذا الشأن غير صحيح ومجرد شائعات، لم نتحدث عن نقل مقر الكاف من مصر. مصر دولة كبيرة ومقر "كاف" سيستمر في القاهرة، ولا توجد نية لدينا في نقله نهائياً.

ما أول المهام التي ستقوم بها ؟

سأقوم مع فريق العمل بمراجعة شاملة للاتحاد على المستوى المالي والإداري.

ماذا عن ملف بث مباريات الاتحاد الأفريقي الذي أثار لغطاً كبيراً في الفترة الماضية؟

سيتم مناقشة هذا الملف مع المسؤولين في الاتحاد. سندرس الأمر جيدا ونتخذ القرار المناسب بشأنه. وتعهدت بتحقيق الشفافية في الاتحاد، وكذلك العمل على تحسين لعبة كرة القدم في القارة الإفريقية. وملف بث مباريات بطولات " كاف" من ضمن أولويات فريق العمل الجديد للاتحاد الأفريقي.