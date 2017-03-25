دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عرض ريال مدريد عقدا جديدا للاعب وسطه الإسباني فرانسيسكو ألاركون "إيسكو" يمتد لمدة ست موام قادمة بدلا من عقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران من عام 2018، وذلك من أجل الحفاظ عليه لاعبا في الفريق بعد الإغراءات التي تلقاها من عدة أندية، وفقا لما نقلته صحيفة "ماركا" المقربة من النادي الملكي.

فبعد التقارير الصحفية التي ربطت اسمه بالانتقال إلى الغريم القليدي لريال مدريد، نادي برشلونة، والذي كان يشجعه إيسكو قبل أن يصبح لاعبا في الفريق الملكي، كان لابد أن يتحرك أبناء العاصمة من أجل منع حدوث هذه الصفقة.

فمنذ قدومه من نادي ملقا الإسباني عام 2013، لم يحصل اللاعب الأندلسي على فرصة اللعب بشكل أساسي مع الريال، وخصوصا بعد قدوم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أصبح يعتمد على الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس والبرازيلي كاسيميرو في وسط الملعب.

وحاولت عدة أندية إنجليزية وأوروبية الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ24 عاما، لكنه رفض المغادرة، ولكن حين تحرك برشلونة لضم اللاعب توجب على الريال التحرك.

ويصل التنافس بين ريال مدريد وبرشلونة إلى حد محاولة كل منهما منع لاعبيه من الانتقال إلى الآخر، فيعد اللاعب المنتقل من أبناء العاصمة إلى أبناء كتالونيا أو العكس "خائنا" من قبل جماهير الفريقين.

فقد تعرض النجم البرتغالي لويس فيغو، لأقسى أنواع الإهانات من قبل جماهير برشلونة، وذلك بعد أن كان قائدا للفريق الكتالوني ثم انتقل إلى الريال ليصبح أكبر خائن في التاريخ بنظر أبناء كتالونيا.