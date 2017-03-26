حوار أجراه: وليد الحسيني

القاهرة، مصر(CNN)-- يرى لاعب فريق نادي الزمالك ومننخب مصر والمعار لفريق hjحاد جدة السعودي، محمود عبد المنعم " كهربا "، أن المسؤولين في الزمالك والاتحاد سيتوصلان لاتفاق حينما تبدأ المفاوضات الرسمية بينهما لحسم مصيره، مؤكدا أنه تحت أمر نادي الزمالك صاحب الفضل عليه، بحسب ما قاله لـ CNN.

وقال كهربا إنن المسؤولين في النادي السعودي "اتخضوا" من المقابل المادي الذي حدده نادي الزمالك مقابل الاستغناء عنه، لكن عندما يدخل الطرفين في مفاوضات رسمية ستقترب بينهما المسافات، رافضا الافصاح عن العروض الأخرى التي يمتلكها في الوقت الحالي، ونافيا أن تكون هناك مفاوضات معه من جانب النادي الأهلي المصري، لأنه يرتبط بعقد مع نادي الزمالك، كما أنه لا يستطيع أن يبيع الفريق الذي صنع نجوميته.

وجاء نص الحوار كالتالي:

كيف تسير أحوالك مع اتحاد جدة؟

سعيد بوجودي مع الفريق، وسعيد بتجربتي في الدوري السعودي، وأتصور أني قدمت مستوى طيب مع الفريق خلال الفترة التي قضيتها معه.

هل تعتقد أنك ستستمر مع فريق الاتحاد؟

حتى الأن لا أعرف أين سيكون نصيبي في الموسم المقبل، مازال متبقيا في عقدي مع الإتحاد شهرين.

هل تحدث معك أحد من المسؤولين في الاتحاد بشأن تجديد عقدك؟

بالفعل تحدث معي بعض مسؤولي النادي، وطلبوا استمراري مع الفريق في الموسم المقبل ولكن يجب أن يتحدثوا مع مسؤولي نادي الزمالك في البداية، وليس لدي مانع من الاستمرار مع الاتحاد لأني أشعر بالراحة معه.

ما هو موقف مسؤولي النادي السعودي من المقابل المادي الكبير الذي حدده الزمالك؟

لاشك أن المقابل المادي الذي أعلنه نادي الزمالك مقابل الإستغناء عني أو إعارتي في الموسم المقبل كبي، والمسئولون في اتحاد جدة "إتخضوا" من هذا المقابل، لكن وقت التفاوض الرسمي كل شيء وارد والأمور ستقترب بين الطرفين.

هل ترى أن المقابل الذي طلبه الزمالك مقبول ؟

من حق نادي الزمالك أن "يكب" لاعبيه، ومن حقه أن يطلب ما يشاء مقابل الاستغناء عني ولكن عندما يجلس الناديان مع بعضهما البعض للتفاوض ستقترب المسافات.

هل تتوقع أن الزمالك والإتحاد سيتوصلان لاتفاق في ظل تمسك الزمالك بمقابل كبير؟

أتصور ذلك، والزمالك لن يقف في وجه، كما أن هذا النادي هو صاحب الفضل علي، فهو من صنع نجوميتي، ولا أستطيع أن أنكر فضل نادي الزمالك، فقد إنضممت له وأنا ألعب لمنتخب مصر، لكن شهرتي زادت والجماهير عرفتني أكثر بعد انتقالي للفريق لذلك أنا تحت أمره.

ماذا قال مسؤولو إتحاد جدة بعدما أعلن الزمالك عن السعر الذي يريده؟

لم يتحدثوا معي عن المقابل المادي الذي حدده نادي الزمالك، ولكنهم أبلغوني برغبتهم في بقائي مع الفريق، ووأكدوا لي أنهم متمسكين بوجودي.

هل هناك عروضا أخرى بخلاف عرض الإتحاد ؟

لا أستطيع أن أعلن عن أي عروض في الوقت الحالي، بعد شهرين من الأن أستطيع أن أبوح بما أملكه من عروض وقتها سأقول لك كل شيء، لكن الأن لن أتحدث عن شيء من هذه العروض.

متى سينتهي عقدك مع الزمالك؟

وقعت على بياض لنادي الزمالك قبل إعارتي لاتحاد جدة، فعقدي مع الزمالك مازال مستمرا لفترة طويلة.

ما حقيقة مفاوضات النادي الأهلي المصري معك؟

غير صحيح أن هناك مفاوضات معي من جانب النادي الأهلي، وكل ما يتردد بهذا الشأن غير صحيح، وكما قلت أنا تحت أمر نادي الزمالك ولن أبيعه أبدا.

كيف ترى فوزك بأول بطولة مع اتحاد جدة؟

الفوز ببطولة كأس ولي العهد أسعدني جدا، خاصة وأني كنت صاحب هدف الفوز بالبطولة ونجحت في إسعاد جماهير الاتحاد التي تحبني جدا وتدعمني طوال الوقت منذ وصولي الى جدة.

كيف ترى فرص منتخب مصر في تصفيات كأس العالم؟

أتصور أن المنتخب أخذ خطوات كبيرة في طريق الوصول لنهائيات كأس العالم 2018، بعد أن فاز في أول مباراتين وتصدر مجموعته، لكن نحن كلاعبين وجهاز فني نسعى لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة لضمان التأهل للمونديال، خاصة أن الجماهير المصرية متشوقة لمشاهدة منتخبها في روسيا، والمنتخب يعمل خطوة بخطوة، نأخذ كل مباراة كبطولة لابد من الفوز بها، والجميع يعمل عملا جادا من أجل تحقيق حلم الجماهير.

ما هو الفارق بين الدوري السعودي والمصري ؟

الدوري السعودي من أقوى الدوريات في الوطن العربي، والمنافسة فيه قوية جدا وهناك فرق كبيرة تتعاقد مع أفضل اللاعبين والمدربين، وكذلك الدوري المصري الذي يعتبر واحدا من أقوى الدوريات في المنطقة، والفارق الوحيد بينهما هو الحضور الجماهيري فقط في ظل غياب الجماهير عن الملاعب في مصر.