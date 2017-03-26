دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف المنتخب السعودي نظيره العراقي على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن مباريات الجولة الثانية من إياب للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، الثلاثاء، في مباراة ستشكل الفرصة الأخيرة للعراق في حين ستكون فرصة ثمينة للمنتخب السعودي للحفاظ على صدارة المجموعة الثانية،

يحتل الأخضر السعودي صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الياباني، وذلك بعد أن فاز في أربع مواجهات وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

بالمقابل، خيب أسود الرافدين آمال جماهيرهم خلال التصفيات الحالية، إذ حققوا اربع نقاط فقط من خمس مباريات لعبوها في المرحلة النهائية، بعد خسارتهم في أربع مواجهات وتعادلوا في واحدة وفازوا في آخرى.

نبذة تاريخية

تاريخيا، تواجه المنتخبان في 32 مباراة سابقة، تفوق العراق في 15 منها وفازت السعودية في تسع مواجهات، وحدث التعادل في ثمانية لقاءات.

سجل العراقيون 48 هدفا في المرمى السعودي، في حين سجلت السعودية 28 هدفا في الشباك العراقية، خلال جميع مباريات الفريقين عبر التاريخ.

أما على مستوى تصفيات كأس العالم، فالتقى الفريقان في خمس مواجهات، تفوقت السعودية في أربع منها، وحدث التعادل في مواجهة واحدة، في حين لم ينجح المنتخب العراقي في الفوز على السعودية في التصفيات، وهو الأمر الذي سيجعل فوزه في مدينة جدة السعودية تاريخيا بكل المقاييس.

وقائع ما قبل المباراة

وصل المنتخب السعودي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة قادما من تايلاند، الخميس، وأقيم له احتفالا بعد الفوز على تايلاند بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك من قبل شركة الخطوط الجوية السعودية.

أما المنتخب العراقي، فوصل إلى "عروس البحر الأحمر"، الجمعة، وقام باستقباله عدد من المسؤولين السعوديين وأقيمت له "احتفالية خاصة"، وفقا لما نقله الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، كما وصل مساء السبت، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود إلى جدة.

تصريحات من الجانب السعودي

أكد قائد المنتخب السعودي، تيسير الجاسم، أن "مباراة العراق تمثل لنا أهمية كبيرة عما سبق كونها السبيل الوحيد لتعزيز صدارتنا، كما أنها ستقربنا من أكثر نحو تحقيق الهدف، وجماهيرنا ستكون بالموعد"، حسب تعبيره.

من جانبهم، لم يدلي لعبو المنتخب العراقي بأي تصريحات قبل القمة العربية المرتقبة حتى الآن، وكذلك الحال بالنسبة للجهزا النفي وإدارة المنتخب.